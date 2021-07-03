Başrolü Çukur'un yeni projesini böyle aktardı! Çekimleri başlıyor: Dönüşü muhteşem olacak

Başrolü Çukur'un yeni projesini böyle aktardı! Çekimleri başlıyor ve dönüşü muhteşem olacak. Çukur'un final yapmasıyla birlikte başrol oyuncuları yeni projeleri belli olmaya başladı. Dizide Yamaç Koçovalı karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli'nin Çukur'dan sonra hangi projede rol alacağı merak ediliyor. İynemli'ye pek çok yapımdan teklif geldiği ve hatta Üç Kuruş dizisiyle el sıkıştığı iddia edilmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu bir süredir kulislerde konuşulan iddialara son noktayı koydu. Aras Bulut İynemli, Çukur dizisinin belgesel çekimine katılacağını anlatırken yeni bir projesi olmadığını ifade etti.

PROJELERİ TEK TEK BELLİ OLUYOR

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'un final yapmasıyla birlikte başrol oyuncuları yeni projeleri belli olmaya başladı.