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    • Magazin
    • 03.07.2021 18:19
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    • 03.07.2021 18:19
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    Başrolü Çukur'un yeni projesini böyle aktardı! Çekimleri başlıyor: Dönüşü muhteşem olacak

    Çukur'un en sevilen isminden yeni proje açıklaması geldi. Show TV ekranlarında 4 sezon boyunca damgasını vuran Çukur dizisi geçen ay final yaparak ekranlara veda etti. Necip Memili ve Kubilay Aka başta olmak üzere dizinin pek çok isminin yeni adresleri teker teker belli oluyor. Yamaç Koçovalı karakteriyle dizinin en efsane isimlerinden birisi olan Aras Bulut İynemli'nin bir süredir adı Üç Kuruş isimli diziyle anılıyordu. Ünlü isim hayranlarının merakla beklediği soruya yanıt verdi ve Üç Kuruş projesinde oynayacağına dair iddiaların gerçekleri yansıtmadığını söyledi. Şimdi gözler Çukur'un belgesel projesine çevrildi.

    Başrolünden bomba açıklama!

    Başrolü Çukur'un yeni projesini böyle aktardı! Çekimleri başlıyor ve dönüşü muhteşem olacak. Çukur'un final yapmasıyla birlikte başrol oyuncuları yeni projeleri belli olmaya başladı. Dizide Yamaç Koçovalı karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli'nin Çukur'dan sonra hangi projede rol alacağı merak ediliyor. İynemli'ye pek çok yapımdan teklif geldiği ve hatta Üç Kuruş dizisiyle el sıkıştığı iddia edilmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu bir süredir kulislerde konuşulan iddialara son noktayı koydu. Aras Bulut İynemli, Çukur dizisinin belgesel çekimine katılacağını anlatırken yeni bir projesi olmadığını ifade etti.

    PROJELERİ TEK TEK BELLİ OLUYOR

    Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'un final yapmasıyla birlikte başrol oyuncuları yeni projeleri belli olmaya başladı.

    Dizide Yamaç Koçovalı karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli'nin Çukur'dan sonra hangi projede rol alacağı merak ediliyor. Aras Bulut İynemli'ye pek çok yapımdan teklif geldiği ve hatta Üç Kuruş dizisiyle el sıkıştığı iddia edilmişti.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu bir süredir kulislerde konuşulan iddialara son noktayı koydu.

        Aras Bulut İynemli, Çukur dizisinin belgesel çekimine katılacağını anlatırken yeni bir projesi olmadığını ifade etti.

        ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?

        Aras Bulut İynemli 25 Ağustos 1990 yılında dünyaya geldi. Ailesi de kendisi gibi sanatçı olan İyneli'nin abisi tiyatrocu, ablası ise ses sanatçıs. İstanbul Beşiktaş Anadolu Lisesini tamamlayan oyuncu daha sonra İTÜ Uçak mühendisliği bölümünden mezun oldu.

        İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay Tan'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.

            2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminde başrol oynadı.

            İynemli, 2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile "Tamam mıyız?" adlı filmde başrol oynadı. Canlandırdığı engelli İhsan karakteriyle eleştirmenlerden tam not aldı.

            2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol aldı. Maral: En Güzel Hikayem, İçerde gibi yapımlarda rol alan oyuncu 2017 yılından beri Çukur adlı dizide Yamaç Koçovalı karakterine hayat veriyordu.
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