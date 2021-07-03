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    • Magazin
    • 03.07.2021 14:57
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    • 03.07.2021 14:57
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    Çukurova'da giden gidene! Peş peşe vedalar an meselesi! Vedasını böyle aktardı

    Sezon finali bölümünde şaşırtan gelişmelerin meydana geldiği Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanan ayrılık gelişmesi milyonlarca izleyiciyi şoke etti. Hünkar, Yılmaz, Behice, Müjgan, Sevda karakterlerinin vedasıyla bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından birisi olan Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanacak son ayrılık izleyicileri şaşırttı. 3. sezona bomba gibi giriş yapan ve Hünkar'ın ölümüyle başlayan ayrılıklar sezon finalinde de devam ediyor. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ve Demir Yaman karakteriyle gönüllere taht kuran Murat Ünalmış, dizinin sezon finali bölümünde Bir Zamanlar Çukurova'daki 3. sezonluk macerası bitti.

    takvim.com.tr
    Ünlü oyuncu vedasını böyle aktardı!

    Çukurova'da giden gidene! Peş peşe vedalar an meselesi! Vedasını böyle aktardı. 102. bölümüyle sezon finali yapan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde herkesi şok edecek bir gelişme yaşanmıştı. Bir Zamanlar Çukurova üç sezondur adından sürekli söz ettiriyor ve reyting sıralamasında sürekli zirvede yer alıyor. Dizide bu sezon peş peşe yaşanan ayrılıklar izleyicileri şaşırtmıştı. Hünkar Yaman'ı canlandıran Vahide Perçin'in ayrılığının hemen ardından Behice (Esra Dermancıoğlu), Yılmaz (Uğur Güneş), Müjgan (Melike İpek Yalova) ve Sevda'nın (Nazal Kesal) diziye veda eden isimlerden olmuştu. Şimdi de Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış diziden ayrıldı. Murat Ünalmış ayrılık gelişmesinin ardından sosyal medyada duygu dolu bir paylaşım yaptı.

    AYRILIĞI ŞOK ETTİ

    Bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından birisi olan Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanan son ayrılık izleyicileri şaşırttı. 3. sezona bomba gibi giriş yapan ve Hünkar'ın ölümüyle başlayan ayrılıklar sezon finalinde de devam etti.

    HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

    Demir Yaman karakteriyle gönüllere taht kuran Murat Ünalmış'ın bu hafta yayınlanan 102. bölümle Bir Zamanlar Çukurova'daki 3. sezonluk macerası sona erdi. Ünalmış Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı.

    Ünalmış paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi.

        Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese...

        Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere..."

        PEŞ PEŞE VEDALAR

        Bilindiği üzere bu sezon diziye Vahide Perçin (Hünkar), Uğur Güneş (Yılmaz), Esra Dermancıoğlu (Behice), Melike İpek Yalova (Doktor Müjgan) veda etmişti.

            Geçtiğimiz haftalarda ünlü oyuncu Melike İpek Yalova'nın hayat verdiği Müjgan karakteri senaryo gereği uçak kazasında ölerek hikayeye veda etmişti.

            Geçen haftaki bölümde Ümit'in tam Demir'i vurmaya çalıştığı anda önüne geçen annesi Sevda'yı vurduğu görüldü. Bu sahnenin ardından ünlü oyuncu Nazan Kesal diziden ayrıldı.
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            Haberler Magazin Çukurova'da giden gidene! Peş peşe vedalar an meselesi! Vedasını böyle aktardı