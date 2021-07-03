Çukurova'da giden gidene! Peş peşe vedalar an meselesi! Vedasını böyle aktardı. 102. bölümüyle sezon finali yapan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde herkesi şok edecek bir gelişme yaşanmıştı. Bir Zamanlar Çukurova üç sezondur adından sürekli söz ettiriyor ve reyting sıralamasında sürekli zirvede yer alıyor. Dizide bu sezon peş peşe yaşanan ayrılıklar izleyicileri şaşırtmıştı. Hünkar Yaman'ı canlandıran Vahide Perçin'in ayrılığının hemen ardından Behice (Esra Dermancıoğlu), Yılmaz (Uğur Güneş), Müjgan (Melike İpek Yalova) ve Sevda'nın (Nazal Kesal) diziye veda eden isimlerden olmuştu. Şimdi de Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış diziden ayrıldı. Murat Ünalmış ayrılık gelişmesinin ardından sosyal medyada duygu dolu bir paylaşım yaptı.

AYRILIĞI ŞOK ETTİ

Bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından birisi olan Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanan son ayrılık izleyicileri şaşırttı. 3. sezona bomba gibi giriş yapan ve Hünkar'ın ölümüyle başlayan ayrılıklar sezon finalinde de devam etti.