Masterchef Mazlum Doğan kim stüdyoyu ağlattı! Her şeyi kaybetme riskini rağmen babasını kurtardı

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef eleme turuyla devam ediyor. Yarışmacıların hikayeleri şimdiden izleyicinin gündeminde. Bunlardan biri de Mazlum Doğan oldu. MasterChef Mazlum'un hayatı dikkat çekti. Anlattığı hikayesiyle şefleri duygulandıran Mazlum Doğan, üç evet oyu alarak sonraki tura geçti. İşte Mazlum Doğan hakkında merak edilenler…
Opera Ana Sanat Dalı 5. sınıf öğrencisi olan ve bu sezon MasterChef 2021'de yarışan Mazlum Doğan, TV8 izleyicisinin merak ettiği yeni sezon yarışmacılarından oldu. İstanbul'da esnaflık yapan Mazlum Doğan'ın babası Ali Doğan'ın hastalığı nedir?
Babasının tekrar sağlığına kavuşması için sesini kaybetme riskini göze alan Mazlum Doğan, karaciğerinin dörtte üçünü babasına verdi. Peki Mazlum Doğan kimdir, kaç yaşında? Mazlum Doğan'ın mesleği nedir?