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    • Magazin
    • 02.07.2021 12:39
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    • 02.07.2021 12:39
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    Masterchef Mazlum Doğan kim stüdyoyu ağlattı! Her şeyi kaybetme riskini rağmen babasını kurtardı

    MasterChef Türkiye 2021 sezonu yarışmacısı Mazlum Doğan izleyicinin merak konusu oldu. Her bölümü ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde hayat hikayesiyle dikkat çeken Mazlum Doğan’a dair bilgiler merak ediliyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Ana Sanat Dalı mezunu Mazlum Doğan'ın hikayesi şefleri duygulandırdı. Peki MasterChef Mazlum Doğan kimdir, kaç yaşında? Mazlum Doğan babasını ölmekten nasıl kurtardı?

    Masterchef Mazlum Doğan kim stüdyoyu ağlattı!

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef eleme turuyla devam ediyor. Yarışmacıların hikayeleri şimdiden izleyicinin gündeminde. Bunlardan biri de Mazlum Doğan oldu. MasterChef Mazlum'un hayatı dikkat çekti. Anlattığı hikayesiyle şefleri duygulandıran Mazlum Doğan, üç evet oyu alarak sonraki tura geçti. İşte Mazlum Doğan hakkında merak edilenler…


    Opera Ana Sanat Dalı 5. sınıf öğrencisi olan ve bu sezon MasterChef 2021'de yarışan Mazlum Doğan, TV8 izleyicisinin merak ettiği yeni sezon yarışmacılarından oldu. İstanbul'da esnaflık yapan Mazlum Doğan'ın babası Ali Doğan'ın hastalığı nedir?

    Babasının tekrar sağlığına kavuşması için sesini kaybetme riskini göze alan Mazlum Doğan, karaciğerinin dörtte üçünü babasına verdi. Peki Mazlum Doğan kimdir, kaç yaşında? Mazlum Doğan'ın mesleği nedir?

        MASTERCHEF MAZLUM DOĞAN KİMDİR?

        Mazlum Doğan, tv8'de yayınlanan MasterChef 2021 yarışmacılarından oldu.

        Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Ana Sanat Dalı 5. sınıf öğrencisi Mazlum Doğan, sesini kaybetme riskini göze alarak karaciğerinin dörtte üçünü verdiği babasının sağlığına kavuşmasına vesile oldu.

        MAZLUM DOĞAN'IN BABASININ HASTALIĞI

        İstanbul'da esnaflık yapan 48 yaşındaki Ali Doğan'a ilk teşhis, karaciğer hastası olan eşinin doktorunun isteği üzerine 2013 yılında yaptırdığı tahlilde konuldu.

            Sağlık durumunun çok kötü olduğu gözlenen Doğan'ın biyopsinin sonuçları da rahatsızlığının ciddiyetini gösterdi. 2019 yılının Mayıs ayında kanser teşhisi konulan Ali Doğan'a doktorlar, bir aylık ömrünün kaldığını söyledi.

            Doğan, bunun üzerine Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Şinasi Sevmiş'e başvurdu. Bu süreçte oğlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Ana Sanat Dalı 5. sınıf öğrencisi Mazlum Doğan, sesini kaybetme riskini göze alarak, babasından habersiz bir şekilde karaciğer naklinde donör olmak istediğini Prof. Dr. Sevmiş'e iletti.

            Baba Doğan, opera eğitimi nedeniyle oğlunun bu isteğine karşı çıksa da Mazlum Doğan, kendisinden başka kimsenin donör olmasına razı olmadı.

                Ağustos ayında başarılı geçen ameliyatın ardından baba Doğan sağlığına kavuştu. Opera öğrencisi Mazlum Doğan da diyaframa zarar vermeden titizlikle yürütülen karaciğer nakliyle sesi zarar görmeden bu süreci atlattı.
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