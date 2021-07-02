Masterchef Ece Aysal hikayesiyle izleyiciyi kahretti! Somer Sivrioğlu gözyaşlarını tutamadı! Disleksi hasta olan Ece Aysal kimdir?

Bill Gates ve Albert Einstein gibi dünyaca ünlü dahilerde de bu rahatsızlığın var olduğu görülmektedir. En belirgin özelliği harflerin tersten algılanmasıdır. Önceleri görme ile ilgili bir bozukluk olduğu düşünülse de daha sonra asıl sebebinin dil, hafıza ve öğrenme ile ilgili olduğu anlaşılmıştır. Kalıtımsal sebeplere bağlı olarak da görülmesi mümkündür.