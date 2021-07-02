Masterchef Ece Aysal hikayesiyle izleyiciyi kahretti! Somer Sivrioğlu gözyaşlarını tutamadı! Disleksi hasta olan Ece Aysal kimdir? tv8 ekranlarının en çok seyredilen yarışmalarından olan MasterChef 2021 sezonuyla izleyicinin karşısına çıktı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı programda birbirinden ilginç yarışmacılar yer alıyor. Onlardan biri de Ece Aysal oldu. Disleksi hastası olan Ece Aysal'ın hikayesi izleyicinin yüreklerini dağladı.
TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2021'de eleme turu heyecanı sürüyor. Bu akşam ekrana gelen yeni bölümde dikkat çeken yarışmacılardan biri de Ece Aysal idi. Hayat hikayesiyle dikkat çeken Ece Aysal, şeflerden evet oyu aldı ve sonraki tura geçti. İşte Ece Aysal hakkında merak edilenler…
ECE AYSAL KİMDİR?
MasterChef Türkiye 2021 eleme turuna gelen Ece Aysal, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen İzmirli olan Ece Aysal, diğer yarışmacılardan öndeyim çünkü ben aşçı olarak doğdum sözleriyle iddiasını dile getirdi.