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    • Magazin
    • 02.07.2021 10:18
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    • 02.07.2021 10:18
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    Masterchef Ece Aysal hikayesiyle izleyiciyi kahretti! Somer Sivrioğlu gözyaşlarını tutamadı! Disleksi hasta olan Ece Aysal kimdir?

    Masterchef 2021 yarışmacıları eleme turunun başından bu yana merak ediliyor... Survivor 2021 biter bitmez, yayın hayatına başlayan, jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu Masterchef 2021 eleme turlarının en çok merak edilen isimlerinden biri disleksi hastası olduğunu söyleyen Ece Aysal oldu. MasterChef Ece Aysal izleyicinin merak ettiği yarışmacılardan oldu. Hikayesi ile ön plana çıkan MasterChef Ece Aysal kimdir, kaç yaşında?

    Masterchef Ece Aysal hikayesiyle izleyiciyi kahretti!

    Masterchef Ece Aysal hikayesiyle izleyiciyi kahretti! Somer Sivrioğlu gözyaşlarını tutamadı! Disleksi hasta olan Ece Aysal kimdir? tv8 ekranlarının en çok seyredilen yarışmalarından olan MasterChef 2021 sezonuyla izleyicinin karşısına çıktı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı programda birbirinden ilginç yarışmacılar yer alıyor. Onlardan biri de Ece Aysal oldu. Disleksi hastası olan Ece Aysal'ın hikayesi izleyicinin yüreklerini dağladı.

    TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2021'de eleme turu heyecanı sürüyor. Bu akşam ekrana gelen yeni bölümde dikkat çeken yarışmacılardan biri de Ece Aysal idi. Hayat hikayesiyle dikkat çeken Ece Aysal, şeflerden evet oyu aldı ve sonraki tura geçti. İşte Ece Aysal hakkında merak edilenler…

    ECE AYSAL KİMDİR?

    MasterChef Türkiye 2021 eleme turuna gelen Ece Aysal, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen İzmirli olan Ece Aysal, diğer yarışmacılardan öndeyim çünkü ben aşçı olarak doğdum sözleriyle iddiasını dile getirdi.

        Lisede aşçılık bitiren Ece Aysal, Fransız mutfağı mezunu. Disleksi hastası olduğunu söyleyen Ece Aysal, başaramaz dediklerini, beş sene önce kaybettiği babasına söz verdiğini söyledi.

        Şeflere, Osmanlı mutfağından kavun dolması yemeği yapan Ece Aysal, üç evet oyu alarak sonraki tura geçti.

        Disleksi hastası olduğunu söyleyip hiçbir aile ferdinden destek almadan yaşamına devam ettiğini söyleyen Ece Aysal, hikayesi ile hem jüriyi hem de izleyiciyi üzdü.

            5 sene önce kaybettiği babasının sadece ona arka çıktığını ve destek olduğunu üzülerek anlatan MasterChef'in yeni yarışmacısı Ece Aysal stüdyoda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

            DİSLEKSİ NEDİR?

            Bir tür öğrenme bozukluğu olarak karşımıza çıkan disleksi, kelimeleri ve hatta harfleri seçmede yaşanan bir güçlüktür. Bu sebeple çocukların okumaya geç başlamaları söz konusu olabilmektedir. Birçok kişi zekâ geriliğinden ötürü böyle bir problem yaşandığını düşünüyor olsa da bu tamamen yanlış bir düşüncedir.

            Bill Gates ve Albert Einstein gibi dünyaca ünlü dahilerde de bu rahatsızlığın var olduğu görülmektedir. En belirgin özelliği harflerin tersten algılanmasıdır. Önceleri görme ile ilgili bir bozukluk olduğu düşünülse de daha sonra asıl sebebinin dil, hafıza ve öğrenme ile ilgili olduğu anlaşılmıştır. Kalıtımsal sebeplere bağlı olarak da görülmesi mümkündür.
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