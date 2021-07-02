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    • Magazin
    • 02.07.2021 14:04
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    • 02.07.2021 14:04
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    Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta sezon finalinde ödülü alan yarışmacı hangisi oldu? Büyük ödül…

    Gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Sorusu yer alıyor. Kanal D’nin gündüz kuşağında hafta içi her gün yayınlanan ve Seda Sayan’ın sundupu yarışmada büyük gün geldi ve sezon finali heyecanı hem yarışmacıları hem de izleyicileri sardı. Peki Gelinim Mutfakta’da büyük ödül neydi? Rekabetin üst düzeyde olduğu Gelinim Mutfakta sezon finalinde ödülü alan yarışmacı hangisi oldu?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

    Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta sezon finalinde ödülü alan yarışmacı hangisi oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Günün yemeğini en güzel şekilde sunan yarışmacılar heyecan dolu bir şekilde sezon finalini karşıladı. Gelinim Mutfakta sezon finalinde en çok çeyrek altını toplayan yarışmacı birinciliği yakaladı. İşte yaşananlar…

    GELİNİM MUTFAKTA BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?

    Birinci henüz belli olmadı

    Gelinim Mutfakta 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışmasıdır. Her gün bir gelin yaptığı yemekler sayesinde topladığı puanlarla birinci olup çeyrek altının sahibi oluyor.Sezon finalinde ise bir gelim 20 bilezik sahibi olacak.

    25 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta'dan bu hafta elenen olmadı

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Gelinim Mutfakta finaline az bir zaman kaldı, 20 altın bilezik için mücadele eden yarışmacılardan Aysun bu haftanın en çok çeyrek altın sahibi olduğu için bileziklerin emanetini kendisi aldı.

        GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Ayten soyadı izleyenler tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta Ayten'in tam adı: Ayten Hatamova Gürüf'tür. 17 Şubat günü yayınlanan programda Ayten tüm kayınvalidelerden 5 puan alarak rekor kırdı ve sosyal medyada merak edildi! Ayten Hatamova Gürüf evlidir ve bir kızı vardır. Kayınvalidesi Neriman Gürüf'tür. Ayten Hatamova Gürüf'ün bir ayakkabı butiği vardır. Ayten Hatamova Gürüf, aslen Azeri kökenlidir.

        GELİNİM MUTFAKTA YAĞNUR KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Yağnur İşçiler, Arnavut göçmenidir. 12 yıllık evlidir. 2 kızı ve 1 oğlu vardır. Geçen yıl yarışmada Arnavut yemeklerinde iddialı olduğunu dile getirmişti. Kayınvalide Nilgün hanım ise Manisa'lıdır. İlk gelini Yağnur'dur.
        Önceki sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yağnur Dalkara İşçiler, yarışmaya özel şoförü ile gelerek adından söz ettirmişti.
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