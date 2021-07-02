Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta sezon finalinde ödülü alan yarışmacı hangisi oldu? Büyük ödül…

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta sezon finalinde ödülü alan yarışmacı hangisi oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Günün yemeğini en güzel şekilde sunan yarışmacılar heyecan dolu bir şekilde sezon finalini karşıladı. Gelinim Mutfakta sezon finalinde en çok çeyrek altını toplayan yarışmacı birinciliği yakaladı. İşte yaşananlar…
GELİNİM MUTFAKTA BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?
Birinci henüz belli olmadı
Gelinim Mutfakta 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışmasıdır. Her gün bir gelin yaptığı yemekler sayesinde topladığı puanlarla birinci olup çeyrek altının sahibi oluyor.Sezon finalinde ise bir gelim 20 bilezik sahibi olacak.
25 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'dan bu hafta elenen olmadı
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Gelinim Mutfakta finaline az bir zaman kaldı, 20 altın bilezik için mücadele eden yarışmacılardan Aysun bu haftanın en çok çeyrek altın sahibi olduğu için bileziklerin emanetini kendisi aldı.