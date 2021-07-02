Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta sezon finalinde ödülü alan yarışmacı hangisi oldu? Büyük ödül…

25 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'dan bu hafta elenen olmadı

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

Gelinim Mutfakta finaline az bir zaman kaldı, 20 altın bilezik için mücadele eden yarışmacılardan Aysun bu haftanın en çok çeyrek altın sahibi olduğu için bileziklerin emanetini kendisi aldı.