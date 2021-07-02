Gündüz Sencer kimdir, kaç yaşında, nereli? Kartal Tibet’in eşi Gündüz Sencer öldü mü?

GÜNDÜZ SENCER KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

Kartal Tibet, 1963 yılında Gündüz Sencer hanım ile evlendi. Kanat ve Kumru adında iki çocukları dünyaya gelen çiften Gündüz Sencer'in daha önceki tiyatrocu Mahir Canova ile ilk evliliğinden olan tiyatrocu Civan Canova'nın üvey babasıdır.

KARTAL TİBET KİMDİR?



Kartal Tibet 27 Mart 1938'de Ankara'da dünyaya gelen Kartal Tibet Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Uzun yıllar Ankara'da tiyatro oyunculuğu yaptı. Suat Yalaz'ın 1960 yılında yarattığı çizgi roman karakteri Karaoğlan'ın sinemaya uyarlanan Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit adlı filminde başrolü üstlendi. Dönemin jönlerinden Cüneyt Arkın'ın çizgi roman karakterleri Malkoçoğlu ve Kara Murat olarak seyircinin karşısına çıkması, bu tür macera filmlerinin popülerliğini arttırdı.