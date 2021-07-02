Gündüz Sencer kimdir, kaç yaşında, nereli? Kartal Tibet'in eşi Gündüz Sencer öldü mü? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yeşilçam'ın usta oyuncusu, yönetmen Kartal tibet 83 yaşında hayata veda etti ve herkesi üzdü. Oyuncu Civan Canova, Instagram hesabı üzerinden "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim." paylaşımıyla haberi duyurdu. İşte Kartal Tibet ve hayatı hakkında bilgiler...
GÜNDÜZ SENCER KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?
Kartal Tibet, 1963 yılında Gündüz Sencer hanım ile evlendi. Kanat ve Kumru adında iki çocukları dünyaya gelen çiften Gündüz Sencer'in daha önceki tiyatrocu Mahir Canova ile ilk evliliğinden olan tiyatrocu Civan Canova'nın üvey babasıdır.
KARTAL TİBET KİMDİR?
Kartal Tibet 27 Mart 1938'de Ankara'da dünyaya gelen Kartal Tibet Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Uzun yıllar Ankara'da tiyatro oyunculuğu yaptı. Suat Yalaz'ın 1960 yılında yarattığı çizgi roman karakteri Karaoğlan'ın sinemaya uyarlanan Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit adlı filminde başrolü üstlendi. Dönemin jönlerinden Cüneyt Arkın'ın çizgi roman karakterleri Malkoçoğlu ve Kara Murat olarak seyircinin karşısına çıkması, bu tür macera filmlerinin popülerliğini arttırdı.
Karaoğlan'ın Orta Asya'da başlayan serüvenleri, Kartal Tibet'in başrolü üstlendiği 1966 yapımı Karaoğlan: Baybora'nın Oğlu ve Karaoğlan: Camoka'nın İntikamı, 1967 yapımı Karaoğlan: Bizanslı Zorba ve Karaoğlan: Yeşil Ejder ve 1972 yapımı Karaoğlan Geliyor adlı filmlerle devam etti. Tibet daha sonra Sezgin Burak'ın yarattığı Tarkan'ı, 1969'da sinemaya uyarlanan Tarkan adlı filmde canlandırdı. Bu filmi 1970'te Tarkan: Gümüş Eyer, 1971'de Tarkan: Viking Kanı, 1972'de Tarkan: Altın Madalyon ve 1973'te Tarkan: Güçlü Kahraman takip etti. Tosun Paşa filmiyle 1976 yılında oyunculuğu bırakıp yönetmenliğe başladı.
Önemli filmleri arasında Ölmeyen Aşk, Dağlar Kızı Reyhan, Senede Bir Gün, Sultan, Zübük, Gol Kralı ve Şalvar Davası yer alıyor.