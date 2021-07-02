Cuma günlerinin sevilen yapımlarından olan Kırmızı Oda dizisinin sezon finali bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. İzleyiciler dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalara başladı. Peki, Kırmızı Oda 2. sezon ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

MİTRA'NIN ACISI

Zafer'in Vahit'in oğlu olduğunun ortaya çıkmasıyla sarsılan Mitra'nın (Melisa Aslı Pamuk) kendisine çok yüklendiğini fark eden Doktor Hanım, kendisini affedip hayata yeniden başlaması gerektiğini söyleyerek Mitra'nın acısını yatıştırdı.