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    • Magazin
    • 02.07.2021 15:03
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    • 02.07.2021 15:03
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    Kırmızı Oda 2. sezon ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda yeni sezon tarihi belli oldu mu?

    TV 8 ekranlarında cuma günleri izleyicisiyle buluşan Kırmızı Oda dizisi geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaparak ekranlara kısa süreliğine veda etti. Dizinin sıkı takipçileri Kırmızı Oda'nın yeni sezona merhaba diyeceği tarih hakkında araştırmalara başladı. Peki, Kırmızı Oda 2. sezon ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

    Kırmızı Oda 2. sezon ne zaman başlayacak?

    Cuma günlerinin sevilen yapımlarından olan Kırmızı Oda dizisinin sezon finali bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. İzleyiciler dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalara başladı. Peki, Kırmızı Oda 2. sezon ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

    MİTRA'NIN ACISI

    Zafer'in Vahit'in oğlu olduğunun ortaya çıkmasıyla sarsılan Mitra'nın (Melisa Aslı Pamuk) kendisine çok yüklendiğini fark eden Doktor Hanım, kendisini affedip hayata yeniden başlaması gerektiğini söyleyerek Mitra'nın acısını yatıştırdı.

    Zafer (Yiğit Özşener), Mitra ile hikayesi de yarım kalınca hayatında hissettiği eksikliği Doktor Hanım'la paylaşırken, eşi Nihal'e karşı yeni bir adım attı.

    Memleketine dönmeden önce ailesiyle birlikte akşam yemeği düzenleyen Vahit (Uğur Yücel), birdenbire fenalaşarak hayata gözlerini yumdu. Vahit'in Zafer ile ilettiği veda mektubu ise Doktor Hanım'ı derinden etkiledi.

        Sadi (Erkan Petekkaya), düşmanları tarafından kaçırılan Azra'yı kurtarmaya gittikleri sırada Hamdi'ye doğrultulan silaha siper olurken vurulduğunu anlattı. Mahzeni satın almak isteyen Hikmet'e tuzak kuran Miço ve Sadi'nin duygu dolu kavuşma sahnesi ise sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

        Aristokrat bir ailede katı kurallarla büyüyen ve üzerine yüklenen sorumluluklardan kendini unutan Nurcihan (Itır Esen), tıpkı ailesinin diğer fertleri gibi değişme isteği duyunca, Doktor Hanım ona birlikte yeni bir başlangıç yapmayı teklif etti.

        Vahit (Uğur Yücel), evliliğinin ilk yıllarında intihara kalkışarak eşi Nurcihan'ı çok üzdüğünü paylaşırken, Doktor Hanım'ın sözünü dinlemeye karar verip geçmişini unutup huzuru Nurcihan'la birlikte yakalamaya karar verdi.

            Sadi (Erkan Petekkaya), Azra ile beraberken Selçuk'a yakalanınca Hamdi'nin ona yüz çevirdiğini ve mutluluğunun yarım kaldığını paylaştı. Yıllardır beklediği Miço'nun karşısına çıkıp onu birlikte çalıştığı Hikmet konusunda uyarması Sadi'yi yaraladı.
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