Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 02.07.2021 16:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.07.2021 16:27
    ABONE OL

    Doya Doya Moda kim elendi? 2 Temmuz Cuma Doya Doya Moda All Star puan durumu! Kolyeyi kapan isim…

    Gündemde gündüz kuşağı izleyicileri Doya Doya Moda kim elendi? Sorusuna yanıt arıyor. TV8’de hafta içi her gün yayınlanan, 42 beden üstü yarışmacıların stillerini sergilediği yarışmada yine bir haftanın finali geldi çattı. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker’in oturduğu Doya Doya Moda All Star’da bu hafta elenen isim hangisi oldu? 2 Temmuz Cuma Doya Doya Moda All Star puan durumu nasıl şekillendi? Haftanın en yüksek puanını alan isim altın kolyenin sahibi oldu.

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda kim elendi?

    Doya Doya Moda kim elendi? 2 Temmuz Cuma Doya Doya Moda All Star puan durumu nasıl şekillendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her Cuma olduğu gibi bugün de yine haftanın finali yaşanıyor. Tüm haftanın en yüksek puanını alan isim altın kolyeyi kaptı. Peki en düşük puanı alan yarışmacı kim oldu? Sezon finaline az bir zaman kala Doya Doya Moda'ya veda eden kim oldu?

    2 TEMMUZ CUMA DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Özde:
    Birben:
    Emel:
    Ferdanur:
    Su:
    Rabia:

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Özde oldu.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bu hafta kimse elenmedi

        SU BAHER KİMDİR?

        Aslen İranlı olan Sepideh Su Baher, 21 yaşında ve üniversite öğrencisi. Oyunculuk deneyimi olduğu bilinen Sepideh Su Baher, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Erkenci ve Kuş Afili Aşk dizilerinde rol aldı. Ayrıca modellik de yapan yarışmacı, Kuaförüm Sensin'e katılmıştı. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyen Su Baher, oldukça iddialı bir yarışmacı. Çok genç yaşta çalışmaya başladığını söyleyen ve ailesinden uzakta yaşayan Sepideh Su Baher, aile özlemini anlatırken sık sık duygusal anlar yaşıyor. Bir senedir Türkiye'de yaşayan Su Baher yarışmaya katıldığında 42 beden ve 68 kilo ağırlığında olduğunu söylemişti.

        RABİA AĞCA KİMDİR?

        Doya Doya Moda programı yarışmacısı Rabia Ağca 1999 Hatay doğumludur. İddialı bir tarzı olduğunu söyleyen Rabia Ağca, ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağını ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağını söyleyerek iddiasını ortaya koymuştu. Öğrenci olan Rabia Ağca, okulunu bir süreliğine dondurdu ve tekrar sınavlara hazırlanıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi!
        Haberler Magazin Doya Doya Moda kim elendi? 2 Temmuz Cuma Doya Doya Moda All Star puan durumu! Kolyeyi kapan isim…