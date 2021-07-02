Doya Doya Moda kim elendi? 2 Temmuz Cuma Doya Doya Moda All Star puan durumu! Kolyeyi kapan isim…

Doya Doya Moda kim elendi? 2 Temmuz Cuma Doya Doya Moda All Star puan durumu nasıl şekillendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her Cuma olduğu gibi bugün de yine haftanın finali yaşanıyor. Tüm haftanın en yüksek puanını alan isim altın kolyeyi kaptı. Peki en düşük puanı alan yarışmacı kim oldu? Sezon finaline az bir zaman kala Doya Doya Moda'ya veda eden kim oldu?