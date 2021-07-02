Aleyna Tilki de kimmiş annesi Havva Öztel yırtmaçlı miniyi çekti pabucu dama attı! Fiziğiyle kızının en büyük rakibi... Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin şöhreti ailesine de sıçradı. Aleyna Tilki'nin annesi şimdilerde bir fenomen. Her yaptığı paylaşım olay yaratan Havva Öztel yine çok iddialı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak hesabından tatil paylaşımlarında bulundu. Havva Öztel'in daha önce bikinili paylaşımları ile ilgi odağı olmuştu. "Bu nasıl güzellik" yorumları yapılan Havva Öztel bu defa süper minisi ile boy gösterdi.
2000 doğumlu Türk şarkıcı Aleyna Tilki Trabzonlu bir annenin ve Konyalı bir babanın kızı olarak dünyaya geldi.
İlk kez Acun Ilıcalı'nın ekranlara taşıdığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programına katılarak adından söz ettiren Aleyna Tilki, daha sonra henüz 16 yaşındayken besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" şarkısında vokal olarak yer alınca adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.