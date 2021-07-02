Aleyna Tilki de kimmiş annesi Havva Öztel yırtmaçlı miniyi çekti pabucu dama attı! Fiziğiyle kızının en büyük rakibi... Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin şöhreti ailesine de sıçradı. Aleyna Tilki'nin annesi şimdilerde bir fenomen. Her yaptığı paylaşım olay yaratan Havva Öztel yine çok iddialı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak hesabından tatil paylaşımlarında bulundu. Havva Öztel'in daha önce bikinili paylaşımları ile ilgi odağı olmuştu. "Bu nasıl güzellik" yorumları yapılan Havva Öztel bu defa süper minisi ile boy gösterdi.