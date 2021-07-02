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    • Magazin
    • 02.07.2021 16:29
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    • 02.07.2021 16:29
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    Aleyna Tilki de kimmiş annesi Havva Öztel yırtmaçlı miniyi çekti pabucu dama attı! Fiziğiyle kızının en büyük rakibi

    Son dönemin en başarılı isimlerinden olan Aleyna Tilki kadar annesi Havva Öztel de yaptığı paylaşımlarla oldukça konuşuluyor.  Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak hesabından tatil paylaşımlarında bulundu. Havva Öztel öyle büyük bir fenomen haline geldi ki  kızını çoktan gölgede bıraktı bile.

    Aleyna Tilki de kimmiş annesi Havva Öztel yırtmaçlı miniyi çekti

    Aleyna Tilki de kimmiş annesi Havva Öztel yırtmaçlı miniyi çekti pabucu dama attı! Fiziğiyle kızının en büyük rakibi... Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin şöhreti ailesine de sıçradı. Aleyna Tilki'nin annesi şimdilerde bir fenomen. Her yaptığı paylaşım olay yaratan Havva Öztel yine çok iddialı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak hesabından tatil paylaşımlarında bulundu. Havva Öztel'in daha önce bikinili paylaşımları ile ilgi odağı olmuştu. "Bu nasıl güzellik" yorumları yapılan Havva Öztel bu defa süper minisi ile boy gösterdi.

    2000 doğumlu Türk şarkıcı Aleyna Tilki Trabzonlu bir annenin ve Konyalı bir babanın kızı olarak dünyaya geldi.

    İlk kez Acun Ilıcalı'nın ekranlara taşıdığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programına katılarak adından söz ettiren Aleyna Tilki, daha sonra henüz 16 yaşındayken besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" şarkısında vokal olarak yer alınca adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

        Cevapsız Çınlama şarkısının Youtube platformunda milyonlarca dinlenmesi, Aleyna Tilki'nin de genç yaşında şöhret kapılarını aralamasını sağladı.

        Ardından Temmuz 2017'de "Sen Olsan Bari" isimli solo parçası ile piyasada adını daha güçlü şekilde duyuran Aleyna Tilki, bu parçasının da çok geniş kitlelere ulaşması ile birlikte Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri olmayı başardı.

        Ardından Nasılsın Aşkta, Yalan, Bu Benim Masalım ve Retrograde parçalarını piyasaya süren Aleyna Tilki, müzik çalışmalarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da her dönem olay olmayı başardı. Ancak Aleyna Tilki kadar, en az annesi Havva Öztel de son dönemlerde sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken bir isim oldu.

            ALEYNA TİLKİ, ANNESİNİN GÖLGESİNDE KALDI

            Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, daha önce de genç görünümü ve güzelliğiyle dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Son olarak kızları ile birlikte yaz tatilinden paylaşımlarda bulunan Havva Öztel, kızlarıyla tatilde ne kadar eğlendiklerini bir kez daha gözler önüne sermişti.

            Tatil paylaşımları ile dikkatleri çeken Havva Öztel, bu kez de derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile kamera karşısına geçti. Şıklığı ile dikkatleri çeken Havva Öztel, düzgün fiziği ve güzelliğiyle de akılları baştan almayı başardı.

            Havva Öztel'in derin yırtmaçlı elbisesi ile olan pozlarını görenler, Aleyna Tilki'nin annesinin güzelliğinin gölgesinde kaldığını belirten yorumlarda bulundu.
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