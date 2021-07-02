Çukur'un en efsane isminden yeni proje açıklaması! Ters köşenin alası budur dedirtecek karar. Show TV ekranlarında 4 sezon boyunca damgasını vuran Çukur dizisi geçen ay final yaparak ekranlara veda etti. Necip Memili ve Kubilay Aka başta olmak üzere dizinin pek çok isminin yeni adresleri teker teker belli oluyor. Yamaç Koçovalı karakteriyle dizinin en efsane isimlerinden birisi olan Aras Bulut İynemli'nin bir süredir adı Üç Kuruş isimli diziyle anılıyordu. Ünlü isim hayranlarının merakla beklediği soruya yanıt verdi ve Üç Kuruş projesinde oynayacağına dair iddiaların gerçekleri yansıtmadığını söyledi. Şimdi gözler Çukur'un belgesel projesine çevrildi.

PROJELERİ TEK TEK BELLİ OLUYOR

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'un final yapmasıyla birlikte başrol oyuncuları yeni projeleri belli olmaya başladı.