Hafsanur Sancaktutan kimdir? İstismar itirafı ile şoke eden Hafsanur Sancaktutan nereli, kaç yaşında? Bomba itiraflar…

HAFSANUR SANCAKTUTAN'DAN İSTİSMAR İTİRAFI!

Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan yaptığı paylaşımla, kendisinin de bir istismar mağduru olduğunu açıkladı. 21 yaşındaki oyuncu, dedesi tarafından cinsel istismara uğradığını belirtti.Sancaktutan, "Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim" dedi.

Mesajının devamında "Utanmıyoruz, korkmuyoruz" yazan Sancaktutan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yalnız olmadığımızı biliyorum! Kızlar susmayın! Artık susmak yok çünkü yalnız değiliz. Sizler çok değerlisiniz çünkü sizi çok seviyorum."