Hafsanur Sancaktutan kimdir? İstismar itirafı ile şoke eden Hafsanur Sancaktutan nereli, kaç yaşında? Bomba itiraflar…

Hafsanur Sancaktutan kimdir? İstismar itirafı ile şoke eden Hafsanur Sancaktutan nereli, kaç yaşında? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Antalya Elmalı'daki cinsel istismar olayından sonra ünlülerden de itiraflar gelmeye başladı bunlardan biri de Hafsanur Sancaktutan oldu. Instagram hesabından yaptığı bomba paylaşım ile gündemde büyük yankı uyandırdı. İşte ayrıntılar…
HAFSANUR SANCAKTUTAN'DAN İSTİSMAR İTİRAFI!
Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan yaptığı paylaşımla, kendisinin de bir istismar mağduru olduğunu açıkladı. 21 yaşındaki oyuncu, dedesi tarafından cinsel istismara uğradığını belirtti.Sancaktutan, "Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim" dedi.
Mesajının devamında "Utanmıyoruz, korkmuyoruz" yazan Sancaktutan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yalnız olmadığımızı biliyorum! Kızlar susmayın! Artık susmak yok çünkü yalnız değiliz. Sizler çok değerlisiniz çünkü sizi çok seviyorum."
HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?
Sancaktutan, 20 Mart 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi, aslen Rizelidir. Hafsanur Sancaktutan, erken dönemde tiyatroya ilgisi başlamış ve ilk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyon ekranlarında yerini almıştır. Rol aldığı tiyaro oyunları sayesinde de çeşitli ödüllere layık görüldü. Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermesinin ardından, son olarak Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine can veriyor. Oyuncu 1.63 metre boyunda, 53 kilodur.