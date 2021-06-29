Tuğba Özerk 1.5 yıl sonra Gökmen Tanaçar ile evlendi! Mini şortlu gelinliği olay oldu sosyal medya onu konuştu

Sevgilisi ile yaklaşık 1 yıldır Alaçatı'da ikamet eden Tuba Özerk geçtiğimiz günlerde objektiflere takılmıştı. Sevgilisi Gökmen Tanaçar ile adeta ön balayına çıkan Tuba Özerk, "İnşallah bir kız çocuğumuz olur" ifadelerini kullanmıştı. Özerk ile tanışmalarının eskiye dayandığını söyleyen Gökmen Tanaçar da bir gece cesaretimi topladım mesaj attım. Sevgili olduk ve evleniyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
Yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olan Tuba Özerk ve iş insanı Gökmen Tanaçar nikah masasına oturdu. Yakın dostları ve ailelerinin katıldığı düğün töreniyle dünyaevine giren çift, mutluluğa 'evet' dedi.
Tören öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü çiftten Tuğba Özerk, "Gelinliğim çok ağır gerçekten, ikinciyi giyeceğim o yüzden" diyerek gülümsedi.
Çocuk istediklerinin de belirten Özerk, "Çocuk istiyoruz, evliliğin temellerinden biri de bu. Allah isteyen herkese nasip eder inşallah" dedi.