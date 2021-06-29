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    • 30.06.2021 01:40
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    • 30.06.2021 01:45
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    Tuğba Özerk 1.5 yıl sonra Gökmen Tanaçar ile evlendi! Mini şortlu gelinliği olay oldu sosyal medya onu konuştu

    Tuğba Özerk 1.5 yıl sonra Gökmen Tanaçar ile evlendi! Yaklaşık bir yıldır Alaçatı'da ikamet eden Tuğba Özerk, Gökmen Tanaçar ile sade bir törenle dünya evine girdi. Ünlü çift, yakın dostları ve ailelerinin katıldığı düğün töreninde mutluluğa ‘evet’ dedi. Tuğba Özerk’in düğünde iki gelinlik giymesi ise dikkatlerden kaçmadı. Taş detaylı gelinliği hakkında konuşan Özerk, “Çok ağır gerçekten, güzel bir gelin olmuşumdur inşallah” ifadelerini kullandı. Özerk, mini şortlu gelinliğiyle de çok konuşuldu. İşte detaylar…

    Tuğba Özerk evlendi! Mini şortlu gelinliğiyle...

    Sevgilisi ile yaklaşık 1 yıldır Alaçatı'da ikamet eden Tuba Özerk geçtiğimiz günlerde objektiflere takılmıştı. Sevgilisi Gökmen Tanaçar ile adeta ön balayına çıkan Tuba Özerk, "İnşallah bir kız çocuğumuz olur" ifadelerini kullanmıştı. Özerk ile tanışmalarının eskiye dayandığını söyleyen Gökmen Tanaçar da bir gece cesaretimi topladım mesaj attım. Sevgili olduk ve evleniyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

    Yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olan Tuba Özerk ve iş insanı Gökmen Tanaçar nikah masasına oturdu. Yakın dostları ve ailelerinin katıldığı düğün töreniyle dünyaevine giren çift, mutluluğa 'evet' dedi.

    Tören öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü çiftten Tuğba Özerk, "Gelinliğim çok ağır gerçekten, ikinciyi giyeceğim o yüzden" diyerek gülümsedi.

    Çocuk istediklerinin de belirten Özerk, "Çocuk istiyoruz, evliliğin temellerinden biri de bu. Allah isteyen herkese nasip eder inşallah" dedi.

        SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
        İki gelinliğiyle de çok konuşulan Tuğba Özerk'in düğün pastası için giydiği kısa şortlu gelinliği sosyal medyaya damga vurdu. Çok sayıda internet kullanıcısının yorumda bulunduğu gelinlik, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

        Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Tuğba Özerk'in her iki gelinliğini de çok beğendiğini dile getirdi.

        Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcının şortlu gelinliği eleştirerek "Gelinliğin bir ağırlığı olmalı, basit durmuş" yorumlarında bulundu.

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