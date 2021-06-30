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    • Magazin
    • 30.06.2021 13:20
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    • 30.06.2021 13:20
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    Seray Kaya kimdir? İstismar paylaşımı ile bomba etkisi yaratan Seray Kaya kaç yaşında, nereli, Instagram hesabı ne?

    Gündemde yoğun bir şekilde Seray Kaya kimdir? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Pek çok dizi projesinde yer alan güzel ve başarılı oyuncu Seray Kaya, Elmalı taciz olayı sonrasında geçmişte istismar yaşadığını açıklayan ünlüler arasında yer aldı. Instagram hesabından tacize uğrayanların yanında olduğunu ve yaşadıklarını söylemekte korkmadığını yazan oyuncunun hayatına dair bilgiler de merak edildi. Peki istismar paylaşımı ile bomba etkisi yaratan Seray Kaya kaç yaşında, nereli, Instagram hesabı ne?

    takvim.com.tr
    Seray Kaya kimdir?

    Seray Kaya kimdir? İstismar paylaşımı ile bomba etkisi yaratan Seray Kaya kaç yaşında, nereli, Instagram hesabı ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye'nin gündemine oturan Antalya Elmalı'da iki çocuğa cinsel istismar olayından sonra ünlüler de geçmişte yaşadığı kötü anılarını paylaşmaya başladı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile herkesi şaşırtan Seray Kaya ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    SERAY KAYA'DAN İSTİSMAR PAYLAŞIMI!

    "Ben de çocuktum. Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum" diyen Kaya, şöyle devam etti:

    "Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım istismarın suçlusu ben değilim. Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan, istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim.

    SERAY KAYA KİMDİR?

    Genç oyuncu Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

    İlk kez 2012 yılında Atv'de yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide "Rezzan" karakterine hayat verdi. 2014 ile 2015 yılları arasında FOX'da yayınlanan Kocamın Ailesi dizisinde "Miray" karakterini canladırdı. 2016 yılında Show TV'de yayınlanan Gülümse Yeter dizisinde "Gül" rolünü üslendi. 2017 ve 2020 yılları arasında FOX'da yayınlanan Kadın dizisinde "Şirin Sarıkadı" karakterini canlandırarak ile asıl çıkışını yakaladı.

        Yapım yılı 2019 olan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde "Maria" karakteriyle ilk beyaz perde deneyimini yaşadı. Son olarak, 2020'den 2021'e kadar Atv'de Kuruluş Osman dizisinde "Lena Hatun" karakterini canlandırdı.

        Instagram hesabı: @seraykaya
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        Haberler Magazin Seray Kaya kimdir? İstismar paylaşımı ile bomba etkisi yaratan Seray Kaya kaç yaşında, nereli, Instagram hesabı ne?