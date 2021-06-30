Seray Kaya kimdir? İstismar paylaşımı ile bomba etkisi yaratan Seray Kaya kaç yaşında, nereli, Instagram hesabı ne?

SERAY KAYA'DAN İSTİSMAR PAYLAŞIMI!

"Ben de çocuktum. Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum" diyen Kaya, şöyle devam etti:

"Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım istismarın suçlusu ben değilim. Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan, istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim.