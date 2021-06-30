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    • Magazin
    • 30.06.2021 19:48
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    • 30.06.2021 20:54
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    Ayşegül Çınar kimdir, kaç yaşında? Ayşegül Çınar sevgilisi Furkan Çalıkoğlu kimdir?

    Ayşegül Çınar kimdir, kaç yaşında? Ayşegül Çınar sevgilisi Furkan Çalıkoğlu gündeme oturan isimlerden birisi oldu. Furkan Çalıkoğlu kimdir sorusunun yanıtı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu Beyoğlu'nda bir mekanda çıkan olayda 7'si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladı. Peki; Furkan Çalıkoğlu kimdir?

    takvim.com.tr
    Ayşegül Çınar kimdir, kaç yaşında? Ayşegül Çınar sevgilisi Furkan Çalıkoğlu kimdir?

    Ayşegül Çınar sevgilisi Furkan Çalıkoğlu kimdir? Ayşegül Çınar kimdir, kaç yaşında? Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi, bir mekanda çıkardığı olayla gündeme geldi. 12 kişiyi bıçakla yaralayan Furkan Çalıkoğlu'nun kim olduğuna dair arama motorlarında sorgulama yapılıyor.

    AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR?

    Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da doğmuştur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

    Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak isteyen Ayşegül Çınar, Fox Tv'de yayınlanan; kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırmaktadır.

    FURKAN ÇALIKOĞLU KİMDİR?

    Ünlü dizi oyuncusu Ayşegül Çınar dün gece saatlerinde Beyoğlu'nda bir otelin restoranında sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile beraberdi. Gece yarısından sonra 00.30 sıralarında henüz neden ve nasıl çıktığı anlaşılamayan bir tartışmayla restoran karıştı. Tartışma büyüdü, ünlü oyuncunun sevgilisi elindeki bıçakla çevredekilere saldırmaya başladı.

    Restoran çalışanları müdahale etmeye çalıştı. Furkan Çalıkoğlu ise kendilerini ayırmaya çalışan çalışanlara da bıçakla saldırdı. 5 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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