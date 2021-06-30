Ayşegül Çınar kimdir, kaç yaşında? Ayşegül Çınar sevgilisi Furkan Çalıkoğlu kimdir?

FURKAN ÇALIKOĞLU KİMDİR?

Ünlü dizi oyuncusu Ayşegül Çınar dün gece saatlerinde Beyoğlu'nda bir otelin restoranında sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile beraberdi. Gece yarısından sonra 00.30 sıralarında henüz neden ve nasıl çıktığı anlaşılamayan bir tartışmayla restoran karıştı. Tartışma büyüdü, ünlü oyuncunun sevgilisi elindeki bıçakla çevredekilere saldırmaya başladı.

Restoran çalışanları müdahale etmeye çalıştı. Furkan Çalıkoğlu ise kendilerini ayırmaya çalışan çalışanlara da bıçakla saldırdı. 5 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.