Son dakika: Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu için karar verildi!

İddiaya göre; oyuncu Ayşegül Çınar, otelin restoranında sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile tartıştı. Tartışma üzerine araya restoran çalışanları girdi. Bu sırada 5 restoran çalışanı çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

7 POLİS MEMURU YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya müdahale eden 7 polis memuru da ikili tarafından çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olayın büyümesi üzerine olay yerine özel harekât ekipleri sevk edildi.

AYŞEGÜL ÇINAR VE FURKAN ÇALIKOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından güçlükle durdurulan Çalıkoğlu ve Çınar, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen ikili Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Karakolda işlemleri tamamlanan ikili ifadelerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.

KARAR VERİLDİ

Savcılıkta ifade veren Ayşegül Çınar ifadesi ardından serbest bırakılırken sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.