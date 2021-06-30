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    • Magazin
    • 30.06.2021 21:41
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    • 30.06.2021 22:38
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    Son dakika: Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu için karar verildi!

    Beyoğlu'nda bir otelin restoranında çıkan kavganın ardından gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu savcılığa sevk edilmişti. Ayşegül Çınar çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakılırken, eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğine sevk edildi. İşte detaylar…

    Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu için karar verildi!

    İddiaya göre; oyuncu Ayşegül Çınar, otelin restoranında sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile tartıştı. Tartışma üzerine araya restoran çalışanları girdi. Bu sırada 5 restoran çalışanı çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

    7 POLİS MEMURU YARALANDI
    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya müdahale eden 7 polis memuru da ikili tarafından çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olayın büyümesi üzerine olay yerine özel harekât ekipleri sevk edildi.

    AYŞEGÜL ÇINAR VE FURKAN ÇALIKOĞLU GÖZALTINA ALINDI
    Ekipler tarafından güçlükle durdurulan Çalıkoğlu ve Çınar, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen ikili Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Karakolda işlemleri tamamlanan ikili ifadelerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.

    KARAR VERİLDİ
    Savcılıkta ifade veren Ayşegül Çınar ifadesi ardından serbest bırakılırken sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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    Haberler Magazin Son dakika: Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu için karar verildi!