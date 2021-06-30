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    • 30.06.2021 19:07
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    Ayşegül Çınar İle Furkan Çalıkoğlu cephesinde yeni gelişme! Dehşet saçan ikili adliyeye sevk edildi

    Ayşegül Çınar İle Furkan Çalıkoğlu cephesinde yeni gelişme! Oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı Furkan Çalıkoğlu, Beyoğlu'ndaki bir restoranda çıkan kavgada 7’si emniyet mensubu 12 kişiyi bıçak ve şişe parçaları ile yaralamıştı. Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı Furkan Çalıkoğlu, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İşte detaylar…

    DHA
    Dehşet saçan ikili adliyeye sevk edildi!

    Beyoğlu'nda bir mekanda meydana gelen olayın ardından gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı Furkan Çalıkoğlu, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Çalıkoğlu'nun polise verdiği ifadede, kavganın, garsonlarla yaşanan tartışmanın sona ermesinin üzerinden birkaç saat geçtikten sonra bir başka garsonun kafasında içki şişesi kırmasının ardından yaşandığını söylediği öğrenildi.

    Karaköy Bankalar Caddesi'ndeki lüks bir mekanda 00.30 sıralarında, aralarında polis memurlarının da bulunduğu 12 kişinin yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı Furkan Çalıkoğlu, Karaköy Polis Merkezi'ndeki ifadelerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

    Adliyeye sevkleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Furkan Çalıkoğlu'nun, polise verdiği ifadede, kavganın, bir garsonun kafasına içki şişesiyle vurmasının ardından çıktığını söylediği öğrenildi. Çalıkoğlu'nun ifadesinde, Ayşegül Çınar'la tartıştıklarını, müşterilerin uyarısıyla yanlarına gelen garsonlarla da sürdürülen tartışmanın ardından uzak bir masaya geçtiklerini söylediği belirtildi.

        Furkan Çalıkoğlu'nun ayrıca, garsonlarla yaşanan tartışmanın tatlıya bağlanmasının üzerinden yaklaşık iki saat geçtikten sonra bir başka garsonun yanlarına gelerek hiçbir şey söylemeden içki şişesini kafasında kırdığını söylediği ifade edildi.

        İfadeye göre Çalıkoğlu "Birden 10 tane çalışan bana saldırdı. Ben mutfağa girip kendimi savunmak için bıçak aldım. Kavga devam ederken polisler geldi. Kendimi savunmak için yaptım" dedi.

        NE OLMUŞTU?
        Oyuncu Ayşegül Çınar'ın erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun birlikte yemek yedikleri eğlence mekanında çevredekilerle tartıştı.Polis tutanağına göre daha sonra da mutfağa giden Çalıkoğlu eline iki bıçak alarak mekan sahibi ve çalışanlara saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, Çalıkoğlu'nu bırakmaya ikna edemediği bıçağı, bir anlık dikkatinin dağılmasından faydalanarak elinden aldı.

            POLİS MEMURUNUN SİLAHINI ALDI
            Furkan Çalıkoğlu, tekrar mekan yetkilileri ve çalışanlarına saldırmak istediği sırada kendisini tutmak isteyen polis memurunun belindeki silahı alarak mekanda ateş ettiği öğrenildi. İkinci kez zor kullanılarak gözaltına alınan Çalıkoğlu kelepçelenerek mekandan çıkarılmak istendi.

            "HEPİNİZİ REZİL EDECEĞİM"
            Çalıkoğlu'nun mekandan çıkarıldığı sırada polislere engel olmak isteyen oyuncu Ayşegül Çınar ise, "Siz benim erkek arkadaşımı gözaltına alamazsınız. Ben sanatçıyım. Haritadan yer belirleyin. Gazetecileri çağıracağım buraya hepinizi rezil edeceğim. Ankara'daki rütbeli bağlantılarımı arayacağım. Sizi tek tek vurdurtacağım" dediği öğrenildi.

            OYUNCU ÇINAR POLİSE KAFA ATTI
            Gözaltına alınan Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu, doktor raporu alınmak üzere hastaneye götürüldüğü sırada iddiaya göre Ayşegül Çınar polis aracı içerisinde polis memuruna kafa attığı öğrenildi. Bıçak ve aldıkları darbeyle hafif şekilde yaralanan 5'i polis 9 kişi ise ayakta tedavileri yapıldı.

                ŞİKAYETÇİ OLDULAR
                Aralarında polislerin de bulunduğu 9 kişi, Çalıkoğlu ve Çınar'dan şikayetçi oldu. Geceyi Karaköy Polis Merkezi'nde geçiren Furkan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar savcılığa sevk edildi.

                7'Sİ POLİS 12 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI
                Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerine de direnen Çalıkoğlu'nun 5'i sivil 7 polis olmak üzere toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladığı öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Karakola girişi sırasında basın mensuplarının soruları üzerine konuşan Çınar, "Benim işim söz konusu, mekanda biz saldırıya uğradık. Beyefendi kaçtı. Bizi şu an alıkoyuyorlar" dedi.

                ÇINAR, OTOMOBİLİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNMASINDA ÇALIKOĞLU'NU SUÇLAMIŞTI
                Ayşegül Çınar ile eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında daha önce yaşanan olayda ise, otomobilinde uyuşturucu madde bulunması üzerine gözaltına alınmıştı. Ayşegül Çınar, aracına uyuşturucu madde koyanın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu olduğunu iddia etmişti. İkili arasında daha önce yaşanan olayda ise, Çalıkoğlu'nun Çınar'ın evini bastığı iddia edilmişti.
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