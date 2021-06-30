Gelinim Mutfakta çeyreği kim kaptı? 30 Haziran Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu! Günün birincisi…

Gelinim Mutfakta çeyreği kim kaptı? 30 Haziran Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Günün belirlenen yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacıların tabaklarını Seda Sayan ve kayınvalideler kimin hangi yemeği yaptıdığını bilmeden tattı ve puanlarını verdi. Peki sezon finaline az bir zaman kala rekabetin arttığı Gelinim Mutfakta'nın gün birincisi olup çeyrek altını kapan yarışmacısı hangisi oldu?