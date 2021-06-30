Gelinim Mutfakta çeyreği kim kaptı? 30 Haziran Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu! Günün birincisi…

Gelinim Mutfakta çeyreği kim kaptı? 30 Haziran Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Günün belirlenen yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacıların tabaklarını Seda Sayan ve kayınvalideler kimin hangi yemeği yaptıdığını bilmeden tattı ve puanlarını verdi. Peki sezon finaline az bir zaman kala rekabetin arttığı Gelinim Mutfakta'nın gün birincisi olup çeyrek altını kapan yarışmacısı hangisi oldu?
30 HAZİRAN ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
En yüksek puanını alan isim Aysun oldu ve çeyreği kaptı.
Gönül:
Yağnur:
Aysun:
Ayten:
25 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'dan bu hafta elenen olmadı
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Gelinim Mutfakta finaline az bir zaman kaldı, 20 altın bilezik için mücadele eden yarışmacılardan Aysun bu haftanın en çok çeyrek altın sahibi olduğu için bileziklerin emanetini kendisi aldı.