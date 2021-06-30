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    • Magazin
    • 30.06.2021 15:25
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    • 30.06.2021 15:41
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    Gelinim Mutfakta çeyreği kim kaptı? 30 Haziran Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu! Günün birincisi…

    Gündemde yoğun bir şekilde Gelinim Mutfakta çeyreği kim kaptı? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Özellikle gündüz kuşağı yarışmalarını yakından takip eden vatandaşlar Gelinim Mutfakta’da sezon finali öncesi hafta ortasında puanların nasıl şekillendiğini merak ederek araştırır oldu. Kanal D’de hafta içi her gün Seda Sayan’ın sunuculuğu ile yayınlanan program ilgiyle izleniyor ve heyecanın dozu hiç azalmıyor. Peki 30 Haziran Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu oldu?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta çeyreği kim kaptı?

    Gelinim Mutfakta çeyreği kim kaptı? 30 Haziran Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Günün belirlenen yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacıların tabaklarını Seda Sayan ve kayınvalideler kimin hangi yemeği yaptıdığını bilmeden tattı ve puanlarını verdi. Peki sezon finaline az bir zaman kala rekabetin arttığı Gelinim Mutfakta'nın gün birincisi olup çeyrek altını kapan yarışmacısı hangisi oldu?

    30 HAZİRAN ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    En yüksek puanını alan isim Aysun oldu ve çeyreği kaptı.

    Gönül:

    Yağnur:

    Aysun:

    Ayten:

    25 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta'dan bu hafta elenen olmadı

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Gelinim Mutfakta finaline az bir zaman kaldı, 20 altın bilezik için mücadele eden yarışmacılardan Aysun bu haftanın en çok çeyrek altın sahibi olduğu için bileziklerin emanetini kendisi aldı.

        GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

        Aslen Azerbaycanlı olan Gelinim Mutfakta Ayten, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Kayınvalide Neriman Hanım, gelinin isteği üzerine yarışmaya başvurduklarını söyledi. Eşiyle internetten tanıştığını ve 2 yıl beklediğini anlatan Ayten, eşiyle tanıştan sonra Türkiye'ye geldiğini söyledi. 6 senelik evli olan Ayten'in bir kızı var ve kendi işini yapıyor. Genç yarışmacı online ayakkabı satışı yapıyor.

        GELİNİM MUTFAKTA GÖNÜL KİMDİR?

        Gönül iddialı bir giriş yaparak rakiplerine gözdağı verdi. 'Burada bir yemek pişsin. Kayınvalideler güzel bir yemek yesin. Mutfağı ele alayım dedim, geldim' dedi.

        Kayınvalidesi ile birlikte birincilik mücadelesi verecek yarışmacı Gönül Haşikçioğlu Tekirdağlı. 26 yaşında, 5 yıllık evlidir ve 1,5 yaşında bir kız çocuğu vardır.
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