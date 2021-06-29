Turnayı gözünden vurdu! Bu dönüş olay yaratır! Survivor'dan ayrılır ayrılmaz başka yere geçecek. TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor geçtiğimiz hafta cuma günü final yaptı. Finale kalan isimler İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz olmuştu. Acun Ilıcalı SMS oylaması sonuçlarına göre şampiyon olan ismi İsmail Balaban olarak açıkladı. Bilindiği üzere Leyla ile Mecnun Exxen dijital platformunda tekrar yayınlanacak. Dizinin kadrosu ve yeni Leyla'sı da netleşti. Son olarak Acun Ilıcalı'nın Survivor 2021 ikincisi Yiğit Poyraz'a teklif götürdüğü ve Poyraz'ın bu teklife oldukça sıcak baktığı iddia edildi.

FİNAL YAPTI

Geçen hafta İstanbul Galataport'ta düzenlenen finalle ekranlara veda eden Survivor'da finale İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz kalmıştı.