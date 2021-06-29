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    • Magazin
    • 29.06.2021 10:27
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    • 29.06.2021 10:33
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    Sen kandırdın beni resmen! Aşkın Tarifi 5. bölüm fragmanı: Foyası ayyuka çıkınca tezgahı dağılacak

    Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan yaz dizisi Aşkın Tarifi'nde gelecek hafta heyecan tavan yapacak. Son bölümde Naz ile Fırat’ın o anın heyecanında sarılmaları; Naz’ı, Taylan ve kendi ailesi karşısında zor bir duruma düşürdü. Fırat ve Naz da git gide yakınlaşmaktaydı. Fırat’ın Naz’la bu kadar yakın olması, Sultan’ı rahatsız etti ve Naz’ı Fırat’ın hayatından tamamen çıkarabilmek için, bir plan yaptı. Fırat kadar, Naz da duygularını kontrol edemediğini anlamaya başlar. Onun karakterinde biri için, kontrolün elinden çıkması mümkün değildi. Aşkın Tarifi 5. bölüm fragmanı bölümün hemen sonrasında yayınlandı ve "Sen beni kandırdın mı?" sözleri merak uyandırdı.

    takvim.com.tr
    Aşkın Tarifi 5. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Yaz dizileri arasındaki dikkat çekenlerden birisi de Aşkın Tarifi. Kanal D ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan Aşkın Tarifi isimli dizide heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hiç planda olmayan sarılma olayı, aslında Taylan'ın işini kolaylaştırdı. Taylan, Naz'ı Fırat üzerinden manipüle ederek, onun duygularıyla oynamaya başladı. Kebapçı ise sonunda açıldı. Herkes, açtıran kişinin Fırat olduğunu düşünürken; bu hamle, hiç beklenmedik birinden geldi. Bölümün ardından izleyiciler tarafından heyecanla beklenen Aşkın Tarifi 5. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar

    ZOR DURUMA DÜŞÜYOR

    Naz'la Fırat'ın o anın heyecanında sarılmaları; Naz'ı, Taylan ve kendi ailesi karşısında zor bir duruma düşürür. Fırat da Naz'ın, ailesine karşı bu duruma düşmesine üzülür.

    Hiç planda olmayan bu sarılma, aslında Taylan'ın işini kolaylaştırmıştır. Taylan, Naz'ı Fırat üzerinden manipüle ederek, onun duygularıyla oynar.

    Kebapçı, sonunda açılır. Herkes, açtıran kişinin Fırat olduğunu düşünürken; bu hamle, hiç beklenmedik birinden gelir.

        Diğer yandan, Fırat ve Naz da git gide yakınlaşmaktadırlar. Fırat'ın Naz'la bu kadar yakın olması, Sultan'ı rahatsız eder ve Naz'ı Fırat'ın hayatından tamamen çıkarabilmek için, bir plan yapar.

        Böylece, iki ailenin hiçbir anlamda birbirlerine denk olmadığını; Fırat ve Naz'a bizzat gösterecektir. Ancak Sultan'ın bu planı, onun düşündüğünün aksine; Fırat ve Naz'ı birbirlerine daha da yakınlaştırırken; ikili de Sultan'ın son kozundan habersizdir.

        Fırat kadar, Naz da duygularını kontrol edemediğini anlamaya başlar. Onun karakterinde biri için, kontrolün elinden çıkması mümkün değildir.

            Taylan'ın da onu vicdanından yakalamasıyla, Naz duyguları yerine aklıyla hareket eder.

            Ancak Fırat'ın son hamlesi ve üzerine yaşanacak beklenmedik gelişmeler, her şeye damgasını vuracaktır.
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