Sen kandırdın beni resmen! Aşkın Tarifi 5. bölüm fragmanı: Foyası ayyuka çıkınca tezgahı dağılacak

Yaz dizileri arasındaki dikkat çekenlerden birisi de Aşkın Tarifi. Kanal D ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan Aşkın Tarifi isimli dizide heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hiç planda olmayan sarılma olayı, aslında Taylan'ın işini kolaylaştırdı. Taylan, Naz'ı Fırat üzerinden manipüle ederek, onun duygularıyla oynamaya başladı. Kebapçı ise sonunda açıldı. Herkes, açtıran kişinin Fırat olduğunu düşünürken; bu hamle, hiç beklenmedik birinden geldi. Bölümün ardından izleyiciler tarafından heyecanla beklenen Aşkın Tarifi 5. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar

ZOR DURUMA DÜŞÜYOR

Naz'la Fırat'ın o anın heyecanında sarılmaları; Naz'ı, Taylan ve kendi ailesi karşısında zor bir duruma düşürür. Fırat da Naz'ın, ailesine karşı bu duruma düşmesine üzülür.