28 Haziran 2021 reyting sonuçları: Kalp Yarası, Kahraman Babam, Aşkın Tarifi hangi dizi birinci oldu?

Gün içerisinde ve akşam saatlerinde pek çok dizi ve program ekranlardaki yerini alıyor. Televizyonda dün akşam Kalp Yarası, Kahraman Babam ve Aşkın Tarifi gibi diziler yer aldı. Peki, 28 Haziran 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Kalp Yarası, Kahraman Babam, Aşkın Tarifi hangi dizi birinci oldu? İşte bilgiler...
28 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
28 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları yarın öğle saatlerine doğru belli olacaktır. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.
İşte bir önceki günün reyting sonuçları;
27 HAZİRAN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 BELCIKA-PORTEKIZ UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1
2 MASTERCHEF TURKIYE TV8
3 BAS BELASI ATV
4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 HOLLANDA-CEKYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1
6 ELTILERIN SAVASI (T.S) SHOW TV
7 SHOW ANA HABER SHOW TV
8 YASAMAK GUZEL SEY (T.S) KANAL D
9 ELTILERIN SAVASI (T.S) (TKR) SHOW TV
10 ATV ANA HABER ATV