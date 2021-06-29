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    • Magazin
    • 29.06.2021 09:24
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    • 29.06.2021 09:24
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    28 Haziran 2021 reyting sonuçları: Kalp Yarası, Kahraman Babam, Aşkın Tarifi hangi dizi birinci oldu?

    Dün gün sabah, öğle ve akşam kuşağında televizyon ekranlarında yayınlanan programları takip eden izleyiciler hangi dizi ya da programın birinci olduğunu merak ediyor. Bilindiği üzere bir önceki günün reyting sonuçları sabah saatlerinde seyircilere duyuruluyor. Peki, 28 Haziran 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Kalp Yarası, Kahraman Babam, Aşkın Tarifi hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler...

    28 Haziran 2021 reyting sonuçları açıkladı mı?

    Gün içerisinde ve akşam saatlerinde pek çok dizi ve program ekranlardaki yerini alıyor. Televizyonda dün akşam Kalp Yarası, Kahraman Babam ve Aşkın Tarifi gibi diziler yer aldı. Peki, 28 Haziran 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Kalp Yarası, Kahraman Babam, Aşkın Tarifi hangi dizi birinci oldu? İşte bilgiler...

    28 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    28 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları yarın öğle saatlerine doğru belli olacaktır. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

    İşte bir önceki günün reyting sonuçları;

    27 HAZİRAN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1 BELCIKA-PORTEKIZ UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

    2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

    3 BAS BELASI ATV

    4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

    5 HOLLANDA-CEKYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

    6 ELTILERIN SAVASI (T.S) SHOW TV

    7 SHOW ANA HABER SHOW TV

    8 YASAMAK GUZEL SEY (T.S) KANAL D

    9 ELTILERIN SAVASI (T.S) (TKR) SHOW TV

    10 ATV ANA HABER ATV

        AB REYTİNG SIRALAMASI

        1 BELCIKA-PORTEKIZ UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

        2 HOLLANDA-CEKYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

        3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

        4 BAS BELASI ATV

        5 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

        6 HABER ONU SHOW TV

        7 KUPA AKSAMI TRT 1

        8 SHOW ANA HABER SHOW TV

        9 ELTILERIN SAVASI (T.S) SHOW TV

        10 SICAK GELISME KANAL D

        AB REYTİNG SIRALAMASI

        1 BELCIKA-PORTEKIZ UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

        2 HOLLANDA-CEKYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

        3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

        4 BAS BELASI ATV

        5 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

            6 HABER ONU SHOW TV

            7 KUPA AKSAMI TRT 1

            8 SHOW ANA HABER SHOW TV

            9 ELTILERIN SAVASI (T.S) SHOW TV

            10 SICAK GELISME KANAL D

            REYTİNG NEDİR?

            Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.
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            Haberler Magazin 28 Haziran 2021 reyting sonuçları: Kalp Yarası, Kahraman Babam, Aşkın Tarifi hangi dizi birinci oldu?