Vuslat ve Ramo'da hafızalara kazınmıştı! Çok konuşulacak tarihi diziyle ekranlarda boy gösterecek. Vatanım Sensin, Vuslat ve son olarak da Ramo dizisinde rol alan ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın yeni projesi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güzel oyuncu yeni sezonda TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Mevlana dizisinde Kaan Yıldırım ile birlikte rol alacak. Ayrıca 30 bölüm sürmesi planan dizinin kadrosuna Halis Piyes ve Burak Can'ın katıldığı bilgisi paylaşıldı.

O DİZİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Devrim Özkan'ın gelecek sezon Kale Film'in yapımcılığını üstlendiği ve TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Mevlana dizisiyle el sıkıştığı öğrenildi.