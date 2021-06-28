Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 28.06.2021 14:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.06.2021 14:01
    ABONE OL

    Vuslat ve Ramo'da hafızalara kazınmıştı! Çok konuşulacak tarihi diziyle ekranlarda boy gösterecek

    Vatanım Sensin, Vuslat ve Ramo dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın yeni projesi belli oluyor. Son olarak Ramo'da izleyici karşısına çıkan Devrim Özkan'ın gelecek sezon Kale Film'in yapımcılığını üstlendiği ve TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Mevlana dizisiyle el sıkıştığı öğrenildi. Güzel oyuncu dizide Kaan Yıldırım'a eşlik edecek. Devrim Özkan'ın Mevlana dizisinde Efsun karakterine hayat vereceği konuşuluyor.

    Ünlü oyuncu o diziyle ekranlara geri dönüyor!

    Vuslat ve Ramo'da hafızalara kazınmıştı! Çok konuşulacak tarihi diziyle ekranlarda boy gösterecek. Vatanım Sensin, Vuslat ve son olarak da Ramo dizisinde rol alan ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın yeni projesi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güzel oyuncu yeni sezonda TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Mevlana dizisinde Kaan Yıldırım ile birlikte rol alacak. Ayrıca 30 bölüm sürmesi planan dizinin kadrosuna Halis Piyes ve Burak Can'ın katıldığı bilgisi paylaşıldı.

    O DİZİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

    TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Devrim Özkan'ın gelecek sezon Kale Film'in yapımcılığını üstlendiği ve TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Mevlana dizisiyle el sıkıştığı öğrenildi.

    Güzel oyuncu dizide Kaan Yıldırım'a eşlik edecek. Devrim Özkan'ın Mevlana dizisinde Efsun karakterine hayat vereceği konuşuluyor.

    ESRA BİLGİÇ'İN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

    TV100'den Birsen Altuntaş haberine göre, Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için el sıkıştı.

        Ünlü oyuncu Esra Bilgiç yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacak.

        Esra Bilgiç, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ise gelecek aylarda Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.

        Arif Diren yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisinde Teğmen Sezai karakteriyle ekranlarda olacak.

            YAN YANA İLK KEZ

            Geçtiğimiz hafta kostüm provası yapılan dizi için şimdi de son hazırlıklar yapılıyor. Setten son fotoğraflar ise başrol oyuncuları Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'ten geldi. "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" diyerek fotoğraf paylaşan ikilinin keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            ODA TV'den habercilik rezaleti
            Haberler Magazin Vuslat ve Ramo'da hafızalara kazınmıştı! Çok konuşulacak tarihi diziyle ekranlarda boy gösterecek