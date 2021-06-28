Nurgül Yeşilçay bikinisiyle plajda salındı sevgilisiyle de dudak dudağa yakalandı! Nurgül bikinisiyle akılları aldı... Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Instagram'da 2.5 milyon takipçisi bulunan Nurgül Yeşilçay, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Necati Kocabay ile uzun süredir doludizgin aşk sürdüren 45 yaşındaki oyuncu, tatil sezonunu sevgilisiyle Bodrum'da açtı.
Nurgül Yeşilçay, havaların ısınması ile birlikte soluğu Bodrum tatilinde aldı. Kefaret dizisinden önce Türkiye'de birçok yapımda yer almış olan Nurgül Yeşilçay, dizi sektörüne ilk adımını ise 1998 yılında fenomen dizi İkinci Bahar'da canlandırdığı "Gülsüm" karakteri ile attı.
Ardından 90-60-90, Asmalı Konak, Reyting Hamdi, Melekler Adası, Belalı Baldız, Ezo Gelin, Aşk ve Ceza, Sensiz Olmaz, Sultan, İşler Güçler, Galip Derviş, Bebek İşi, Cinayet, Paramparça, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Geleceğin Starı ve Gülperi gibi yapımlarda yer alan ünlü ve güzel oyuncu, son olarak FOX TV ekranlarında "Zeynep" karakteri ile izleyici karşısına çıkmaya başladı.