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    • Magazin
    • 28.06.2021 13:52
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    • 28.06.2021 14:05
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    Nurgül Yeşilçay bikinisiyle plajda salındı sevgilisiyle de dudak dudağa yakalandı! Nurgül bikinisiyle akılları aldı

    Nurgül Yeşilçay, yakında nikah masasına oturmaya hazırlandığı yapımcı sevgilisi Necati Kocabay'la tatil için rotayı Bodrum'a çevirdi. Çift, yoğun çalışma tempolarından dolayı bir süredir İstanbul'dan ayrılamıyordu. Yeşilçay'ın dizisi sete 4 günlük ara verince soluğu Bodrum'da aldılar. Mutlu çift, plajda birbirlerini öpmeye doyamadı. Plajda ve denizde dudak dudağa pozlar veren Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay, adeta düşman çatlattı.

    Nurgül Yeşilçay bikinisiyle plajda salındı

    Nurgül Yeşilçay bikinisiyle plajda salındı sevgilisiyle de dudak dudağa yakalandı! Nurgül bikinisiyle akılları aldı... Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Instagram'da 2.5 milyon takipçisi bulunan Nurgül Yeşilçay, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Necati Kocabay ile uzun süredir doludizgin aşk sürdüren 45 yaşındaki oyuncu, tatil sezonunu sevgilisiyle Bodrum'da açtı.

    Nurgül Yeşilçay, havaların ısınması ile birlikte soluğu Bodrum tatilinde aldı. Kefaret dizisinden önce Türkiye'de birçok yapımda yer almış olan Nurgül Yeşilçay, dizi sektörüne ilk adımını ise 1998 yılında fenomen dizi İkinci Bahar'da canlandırdığı "Gülsüm" karakteri ile attı.

    Ardından 90-60-90, Asmalı Konak, Reyting Hamdi, Melekler Adası, Belalı Baldız, Ezo Gelin, Aşk ve Ceza, Sensiz Olmaz, Sultan, İşler Güçler, Galip Derviş, Bebek İşi, Cinayet, Paramparça, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Geleceğin Starı ve Gülperi gibi yapımlarda yer alan ünlü ve güzel oyuncu, son olarak FOX TV ekranlarında "Zeynep" karakteri ile izleyici karşısına çıkmaya başladı.

        Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlanarak ekranlara gelen Kefaret dizisinde sergilediği performans ile takdir ve alkışları toplayan Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile Bodrum tatilinde görüntülendi.

        Uzun bir süredir çeşitli projelerde yer alan ve son olarak 31 bölümü geride bırakan Kefaret dizisinde "Zeynep" karakteri ile ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, yorgunluğunu Bodrum tatilinde sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte attı.

        Siyah bikinisi ile denize girerken görüntülenen ve ardından sevgilisi Necati Kocabay ile dudak dudağa pozlar veren Nurgül Yeşilçay, siyah bikinisi ile adeta görenleri mest etti.

            45 yaşındaki ünlü ve güzel oyuncunun sevgilisi ile dudak dudağa görüntülenen karelerinde de yaşadığı ilişkide ne kadar mutlu oldukları bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.
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            Haberler Magazin Nurgül Yeşilçay bikinisiyle plajda salındı sevgilisiyle de dudak dudağa yakalandı! Nurgül bikinisiyle akılları aldı