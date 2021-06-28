Sopung Kore nerede? MasterChef Aramsol Kim restaurantı Sopung Kore'ye nasıl gidilir?

Sevilen yarışma MasterChef 2021 yarışmacıları merakla takip edilip araştırılıyor. MasterChef 2021 yarışmacılarından Güney Koreli Aramsol Kim sempatik tavırlarıyla şimdiden kendisine hayran kitlesi kazanmayı başardı. Bu noktada, Güney Koreli Aramsol Kim'in sahibi olduğu restaurant Sopung Kore en merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, MasterChef Aramsol Kimdir? MasterChef Aramsol Kim restaurantı Sopung Kore nerede? İşte detaylar!
SUPONG KORE NEREDE?
MasterChef yarışmacısı Güney Koreli Aramsol Kim'in sahibi olduğu restaurant Sopung Kore'nin, İstanbul'un Fatih ve Kadıköy ilçelerinde şubesi vardır.
Kore mutfağının hem alakart hem de fast food tadında mekanı olan Sopung Kore, Kore kültürünü Koreye gitmeden yaşayabileceğiniz bir mekandır.
Aramsol Kim, MasterChef Türkiye 2021 ön eleme turuna çıkmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu noktada, Güney Koreli Aramsol Kim'in sahibi olduğu restaurant Sopung Kore en merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, MasterChef Aramsol Kimdir? MasterChef Aramsol Kim restaurantı Sopung Kore nerede? İşte detaylar!
ARAMSOL KİM SOPUNG KORE RESTORANINA NASIL GİDİLİR?
Güney Koreli Ahmet Usta olarak tanınan Aramsol Kim Restoranı Sopung Kore restoranlarının İstanbul'da bulunuyor. Sopung Kore; Kadıköy, Fatih, Başakşehir ve Bakırköy adreslerinde hizmet veriyor.
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