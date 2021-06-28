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    • 28.06.2021 14:09
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    • 28.06.2021 14:09
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    Sopung Kore nerede? MasterChef Aramsol Kim restaurantı Sopung Kore'ye nasıl gidilir?

    MasterChef 2021 yarışmacılarından Güney Koreli Aramsol Kim sempatik tavırlarıyla şimdiden kendisine hayran kitlesi kazandı. Aramsol Kim, MasterChef Türkiye 2021 ön eleme turuna çıkmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu noktada, Güney Koreli Aramsol Kim’in sahibi olduğu restaurant Sopung Kore en merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, MasterChef Aramsol kimdir? MasterChef Aramsol Kim restaurantı Sopung Kore nerede? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    MasterChef Aramsol Kim restaurantı Sopung Kore nerede?

    Sevilen yarışma MasterChef 2021 yarışmacıları merakla takip edilip araştırılıyor. MasterChef 2021 yarışmacılarından Güney Koreli Aramsol Kim sempatik tavırlarıyla şimdiden kendisine hayran kitlesi kazanmayı başardı. Bu noktada, Güney Koreli Aramsol Kim'in sahibi olduğu restaurant Sopung Kore en merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, MasterChef Aramsol Kimdir? MasterChef Aramsol Kim restaurantı Sopung Kore nerede? İşte detaylar!

    SUPONG KORE NEREDE?

    MasterChef yarışmacısı Güney Koreli Aramsol Kim'in sahibi olduğu restaurant Sopung Kore'nin, İstanbul'un Fatih ve Kadıköy ilçelerinde şubesi vardır.

    Kore mutfağının hem alakart hem de fast food tadında mekanı olan Sopung Kore, Kore kültürünü Koreye gitmeden yaşayabileceğiniz bir mekandır.

    Aramsol Kim, MasterChef Türkiye 2021 ön eleme turuna çıkmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu noktada, Güney Koreli Aramsol Kim'in sahibi olduğu restaurant Sopung Kore en merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, MasterChef Aramsol Kimdir? MasterChef Aramsol Kim restaurantı Sopung Kore nerede? İşte detaylar!

    ARAMSOL KİM SOPUNG KORE RESTORANINA NASIL GİDİLİR?

    Güney Koreli Ahmet Usta olarak tanınan Aramsol Kim Restoranı Sopung Kore restoranlarının İstanbul'da bulunuyor. Sopung Kore; Kadıköy, Fatih, Başakşehir ve Bakırköy adreslerinde hizmet veriyor.

    FATİH : Kaleboyu Cad. 55

    BAŞAKŞEHİR : Süleyman Çelebi cd7A 0212 678 55 55

    KADIKÖY : Kırtasiyeci Sok. 46/6

    BAKIRKÖY : Morsümbül Sok. 26/A

        ARAMSOL KİM KİMDİR?

        MasterChef dün akşam 20.00'da TV8 ekranlarında yeni sezonu ve yepyeni yarışmacılarıyla seyirci karşısına çıktı. Yeni sezonun fragmanı ve 1. bölümünde Koreli yarışmacı Aramsol Kim renkli karakteriyle dikkat çekti.

        Türkiye'ye geldikten sonra 15 kilo aldığını söyleyen Kim "aramsolkim" kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşım yapıyor. Türkiye'de yaşadığını söyleyen Koreli Kim'in Instagram'daki adı ise Koreli Ahmet Usta. Aramsol Kim Instagram hesabında genellikle işi ile ilgili paylaşımlar yapmış.

        Kuzey Koreli Aramsol Kim, MasterChef Türkiye 2021'e katıldı. Kim 29 yaşında ve 7 yıldır Türkiye'de yaşıyor ve restoran işletiyor. Renkli yarışmacı ön eleme turunda Bulgogi yaptı. Şeflerin hepsi Bulgogi'yi beğendi. Aramsol kim üst tura geçmeye hak kazandı.
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