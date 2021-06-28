Sopung Kore nerede? MasterChef Aramsol Kim restaurantı Sopung Kore'ye nasıl gidilir?

ARAMSOL KİM KİMDİR?

MasterChef dün akşam 20.00'da TV8 ekranlarında yeni sezonu ve yepyeni yarışmacılarıyla seyirci karşısına çıktı. Yeni sezonun fragmanı ve 1. bölümünde Koreli yarışmacı Aramsol Kim renkli karakteriyle dikkat çekti.

Türkiye'ye geldikten sonra 15 kilo aldığını söyleyen Kim "aramsolkim" kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşım yapıyor. Türkiye'de yaşadığını söyleyen Koreli Kim'in Instagram'daki adı ise Koreli Ahmet Usta. Aramsol Kim Instagram hesabında genellikle işi ile ilgili paylaşımlar yapmış.

Kuzey Koreli Aramsol Kim, MasterChef Türkiye 2021'e katıldı. Kim 29 yaşında ve 7 yıldır Türkiye'de yaşıyor ve restoran işletiyor. Renkli yarışmacı ön eleme turunda Bulgogi yaptı. Şeflerin hepsi Bulgogi'yi beğendi. Aramsol kim üst tura geçmeye hak kazandı.