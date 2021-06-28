Taylan Antalyalı kimdir, tişörtünde ne yazıyor? Powered By Pride ne anlama geliyor? Paylaşımı olay oldu…

PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

A Milli Takım ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı, Onur Ayı'nı kutlamak için özel koleksiyon bir tişört giydi. Instagram hesabından bir arkadaşının story'sini kendi takipçileriyle paylaşan futbolcunun tişörtünde gökkuşağı renkleriyle 'Powered by Pride' (Gururla destekliyorum) yazması tepkilere neden oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar futbolcuyu desteklerken bazı kullanıcılar da tepki gösterdi. Gazeteciler Turgay Demir ve Emre Bol, Taylan Antalyalı'nın tişört nedeniyle milli takıma bir daha çağrılmaması gerektiğini ifade ettiler. Taylan Antalyalı gelen tepkilerin ardından fotoğrafı Instagram hesabından kaldırdı