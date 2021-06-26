Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 26.06.2021 18:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.06.2021 18:57
    ABONE OL

    İbrahim Tatlıses küplere bindi! ‘Allah cezanızı verecek’ dedi o iddialara ateş püskürdü

    İbrahim Tatlıses küplere bindi! İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti. İddialar hakkında Tatlıses cephesinden herhangi bir açıklama gelmezken bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü türkücünün vefat ettiğini öne sürmüştü. Tüm bu yaşananların ardından bir paylaşımda bulunan İbrahim Tatlıses, kendisi hakkında çıkan iddialara sitem etti. Sosyal medya hesabında “Bu bir sitemdir!” notuyla bir video yayınlayan Tatlıses, adete ateş püskürdü. İşte İbrahim Tatlıses’in o açıklaması…

    İbrahim Tatlıses küplere bindi! O iddialara ateş püskürdü

    Kalbindeki damar tıkanıklığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde ameliyat olan İbrahim Tatlıses, 'Kalp krizi geçirdi, öldü' iddialarına tepki gösterdi.

    Sosyal medya hesabında "Bu bir sitemdir!" başlığıyla bir video yayınlayan ünlü türkücü, "Dimdik ayaktayım Mehmetçiğin dipçiği gibi… Benim üstümden prim yapmayın rica ediyorum sizden. Kendiniz bir şey icat edin. Beni kullanmayın!" dedi.

    Tatlıses, söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı: "Aleyhimde çıkan bir takım şeyler beni çok üzdü. Ben kendim için üzülmüyorum, beni sevenler için üzülüyorum.

    Sevenlerimi üzüyorsunuz Allah cezanızı verecek. Böyle şeyler yapmayın, 'yok öldü, yok kalp krizi geçirdi' ne kriz var ne ölme var.

        Dimdik ayaktayım. Mehmetçiğin dipçiği gibi… Benim üstümden prim yapmayın rica ediyorum sizden. Kendiniz bir şey icat edin.

        Beni kullanmayın! 50 sene oldu hala kullanıyorsunuz. Allah öldü demeden ölünmez, ben bitti demeden bitmez!"

        NE OLMUŞTU?
        İbrahim Tatlıses'in, damar tıkanıklığı nedeniyle geçen hafta ameliyat masasına yattığı iddia edilmişti. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde operasyon geçiren ünlü sanatçıya stent takıldığı öne sürülmüştü. Gizli gerçekleştirilen operasyonun ardından Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

            Bazı sosyal medya hesapları ise 'İbrahim Tatlıses kalp krizi geçirdi öldü' şeklinde haberler paylaşmıştı.

            MEHMET ALİ ERBİL AÇIKLAMIŞTI
            Konuyla ilgili ilk açıklama, İbrahim Tatlıses'in yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil'den gelmişti. Bir magazin programına konuşan Erbil, Tatlıses'in sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

            Erbil, "İbrahim Tatlıses ile beş dakika önce konuştum. Hiçbir şeyi yok! Evinde ailesiyle birlikte. Adam işinin gücünün başında. Şu an Bodrum'da" sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu
            Haberler Magazin İbrahim Tatlıses küplere bindi! ‘Allah cezanızı verecek’ dedi o iddialara ateş püskürdü