İbrahim Tatlıses küplere bindi! ‘Allah cezanızı verecek’ dedi o iddialara ateş püskürdü

Kalbindeki damar tıkanıklığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde ameliyat olan İbrahim Tatlıses, 'Kalp krizi geçirdi, öldü' iddialarına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabında "Bu bir sitemdir!" başlığıyla bir video yayınlayan ünlü türkücü, "Dimdik ayaktayım Mehmetçiğin dipçiği gibi… Benim üstümden prim yapmayın rica ediyorum sizden. Kendiniz bir şey icat edin. Beni kullanmayın!" dedi.
Tatlıses, söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı: "Aleyhimde çıkan bir takım şeyler beni çok üzdü. Ben kendim için üzülmüyorum, beni sevenler için üzülüyorum.
Sevenlerimi üzüyorsunuz Allah cezanızı verecek. Böyle şeyler yapmayın, 'yok öldü, yok kalp krizi geçirdi' ne kriz var ne ölme var.