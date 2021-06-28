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    • Magazin
    • 28.06.2021 11:59
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    • 28.06.2021 11:59
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    Diriliş'in Ertuğrul'u da var Karadeniz'in Tahir'i de! Barbaroslar'a EDHO'dan bir isim böyle katıldı

    Merakla beklenen ve TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaroslar dizisi için geri sayım başladı. Osmanlı Devleti'nde Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde devlete büyük hizmetleri olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatı dizi oluyor. Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyılda uzun süre boyunca kaptan-ı deryalık vazifesinde yer alan ve denizlerin fatihi olarak anılan Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis'in hayat hikayesini anlatacak olan dizide Diriliş'in Ertuğrul'u Engin Altan Düzyatan, Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'in Ulaş Tuna Astepe başrolde yer alacak. Son olarak dizinin kadrosuna Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız ismi de katıldı.

    takvim.com.tr
    Barbaroslar dizisinden dikkat çeken transfer!

    Deryada düşmana göz açtırmayan ve ömrü zaferlerle dolu olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatı anlatan dizi Barbaroslar için geri sayım başladı. Osmanlı Devleti'nde uzun yıllarca kaptan-ı deryalık yapan Barbaros Hayrettin Paşa ve kardeşlerinin hayatını anlatacak olan Barbaroslar dizisi TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan ile Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe dizinin başrolleri arasında yer alıyor. Dizinin ilk tanıtımı büyük yankı uyandırırken kadroya EDHO'dan bir ismin daha katıldığı iddia edildi.

    YAKINDA TRT 1'DE!

    Yaşadığı dönemde Akdeniz'de Haçlılara göz açtırmayan, Osmanlı Devleti'nde uzun yıllarca kaptan-ı deryalık yapan Barbaros Hayrettin Paşa ve kardeşlerinin hayatını anlatacak olan Barbaroslar dizisi TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

    BAŞROLLER BELLİ OLDU

    Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan ile Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe dizinin başrolleri arasında yer alıyor.

    BARBAROSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaroslar dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Dizinin Eylül sonrası ekranlarda olması bekleniyor.

        EDHO'DAN TRANSFER

        Son olarak dizinin kadrosuna Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bahar Sincanlı karakterine hayat veren yıldız ismi Pelin Akil de katıldı.

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bir isim daha veda etti. Yavuz Sincanlı'nın kardeşi Bahar rolündeki Pelin Akil, Hızır Çakırbeyli ile kurduğu planlar sayesinde kısa zamanda dizinin sevilen isimlerinden birisi olmuştu.

        Pelin Akil paylaşımına şu notu düştü:

        "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'la olan hikayesinin sonuna geldik. Yapımda emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ederim hepinizi çok seviyorum, heyecanla izlemeye devam ediyor olacağım, kamera arkası ve önündeki herkese kocaman sarılıyorum, görüşeceğim insanlar çok hepinizi çok seviyorum.

            Karizmatik partnerim Oktay Kaynarca kırmızı bir iz bırakıyorum yanağına yine son kez. Behzat'ın da dediği gibi kırmızımı sürdüm.

            Tüm Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi ve Bahar severleri kocaman öpüyorum. Her veda yeni bir başlangıç..."
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