Diriliş'in Ertuğrul'u da var Karadeniz'in Tahir'i de! Barbaroslar'a EDHO'dan bir isim böyle katıldı

Deryada düşmana göz açtırmayan ve ömrü zaferlerle dolu olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatı anlatan dizi Barbaroslar için geri sayım başladı. Osmanlı Devleti'nde uzun yıllarca kaptan-ı deryalık yapan Barbaros Hayrettin Paşa ve kardeşlerinin hayatını anlatacak olan Barbaroslar dizisi TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan ile Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe dizinin başrolleri arasında yer alıyor. Dizinin ilk tanıtımı büyük yankı uyandırırken kadroya EDHO'dan bir ismin daha katıldığı iddia edildi.

YAKINDA TRT 1'DE!

Yaşadığı dönemde Akdeniz'de Haçlılara göz açtırmayan, Osmanlı Devleti'nde uzun yıllarca kaptan-ı deryalık yapan Barbaros Hayrettin Paşa ve kardeşlerinin hayatını anlatacak olan Barbaroslar dizisi TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.