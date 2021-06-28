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    • Magazin
    • 28.06.2021 17:53
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    • 28.06.2021 17:53
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    Survivor onu da ihya etti TV 8'de gördüğünüz İlayda Şeker'i unutun! İlayda Şeker estetik yaptırdı adeta yeni bir yüzü oldu

    Survivor 2021'in en flaş isimlerinden biri de İlayda Şeker oldu. Performansı beklenenin çok çok altında kalsa da, kendien haz tarzı ve sempatik tavırlarıyla gönülleri kazandı İlayda Şeker. 26 yaşındaki İlayda Şeker, Survivor'dan elendikten sonra adetam bambaşka biri oldu çıktı. Şimdilerde sosyal medya fenomeni sıfatı alan İlayda Şeker paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ancak gelin görün ki herkes İlayda Şeker'i tanımakta zorluk çekiyor. Survivor sonrası bıçak altına yatan İlayda Şeker'in son halini görünce şaşıp kalacaksınız.

    İlayda Şeker estetik yaptırdı adeta yeni bir yüzü oldu

    Survivor onu da ihya etti TV 8'de gördüğünüz İlayda Şeker'i unutun! İlayda Şeker estetik yaptırdı adeta yeni bir yüzü oldu... Survivor 2021'e Gönüllüler takımında başlayıp ilk hafta Ünlüler takımına geçen İlayda Şeker, sempatik tavırları ile seyircinin en sevdiği yarışmacılardan biri olmuş ve SMS oylarını artırmıştı. Ancak bu durumda onun adada daha uzun süre kalmasına izin vermedi. Survivor 2021'in sempatik yarışmacılarından İlayda Şeker'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

    Survivor'daki halinden eser kalmayan İlayda Şeker, yarışmanın final bölümünde de hem giyimiyle hem de tarzıyla Acun Ilıcalı'nın bile ilgisini çekmişti.

    İlayda Şeker'e Acun Ilıcalı, "Survivor'un en önemli isimlerinden birisi! Kıyafetlerine bakar mısınız lütfen? Kendine has bir tarzı var. Hepinizden İlayda Şeker için bir alkış istiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

        İŞTE ESTETİKSİZ İLAYDA

        Kırmızı bir korsan bandı tercih eden İlayda Şeker, dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Survivor yarışmasından ayrıldıktan hemen sonra; Survivor'da tanışmış olduğu Öykü Çelik'le birlikte bir estetik uzmanına giden İlayda Şeker, estetik yaptırmaya karar verdiğini duyurmuştu.

        İlayda Şeker'e ait olan ve siyah saçlı haliyle bir fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü.

        Şimdiki halinden eser kalmayan İlayda Şeker'in siyah saçlı ve estetiksiz hali şok ederken; bir de gündeme sarışın ama estetiksiz hali geldi. Sık sık İlayda Şeker'in burnunun yapılı olduğu iddia edilirken bu konu hakkında ise herhangi bir açıklama yapmamıştı.

            Sevilerek takip edilen yarışmacının estetik uzmanında ise hem kaşlarını kaldırdığı hem de dudak dolgusu yaptırdığı ortaya çıktı.

            Hem Survivor'dan önce hem de Survivor'dan sonra büyük bir değişim yaşayan İlayda Şeker, dikkatleri üzerine çekti. Birçok kişi ise siyah saçlı halinin kendisiyle alakası olmadığını dile getirdi.

            Survivor yarışmasından sonra ün kazanan İlayda Şeker, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor.
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                Haberler Magazin Survivor onu da ihya etti TV 8'de gördüğünüz İlayda Şeker'i unutun! İlayda Şeker estetik yaptırdı adeta yeni bir yüzü oldu