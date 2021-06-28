Survivor onu da ihya etti TV 8'de gördüğünüz İlayda Şeker'i unutun! İlayda Şeker estetik yaptırdı adeta yeni bir yüzü oldu... Survivor 2021'e Gönüllüler takımında başlayıp ilk hafta Ünlüler takımına geçen İlayda Şeker, sempatik tavırları ile seyircinin en sevdiği yarışmacılardan biri olmuş ve SMS oylarını artırmıştı. Ancak bu durumda onun adada daha uzun süre kalmasına izin vermedi. Survivor 2021'in sempatik yarışmacılarından İlayda Şeker'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.