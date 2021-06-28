Mahkemeden Yiğit Marcus Aral kararı: Şevval Şahin’in evine yaklaşamayacak! Kerem Kamışlı’yı denize atan eski sevgiliye adli kontrol

Ünlü manken Şevval Şahin (21) ile yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus Aral (31) geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Şahin ve Aral ayrılık haberini Instagram hesaplarından duyurdu. Ancak çiftten Şevval Şahin'in, ayrılık açıklamasından önce iş insanı Kerem Kamışlı ile yakınlaştığı iddia edildi. Daha sonra da Şahin ve Kamışlı, Boğaz'daki bir mekanda baş başa yemek yedi.