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    • Magazin
    • 28.06.2021 20:24
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    • 28.06.2021 20:24
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    Mahkemeden Yiğit Marcus Aral kararı: Şevval Şahin’in evine yaklaşamayacak! Kerem Kamışlı’yı denize atan eski sevgiliye adli kontrol

    Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasını birincisi Şevval Şahin, uzun bir süredir aşk yaşadığı yazılımcı Yiğit Marcus Aral ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı. Yiğit Marcus Aral ise ayrılık sonrası eski sevgilisini Sakıp Sabancı'nın yeğeni Kerem Kamışlı ile Boğaz'da bir mekanda yemek yerken görünce kıskançlık krizine girmişti. Aral, yemek sırasında Kamışlı'yı denize atmış ve uzun süre gündem olmuştu. Skandal olayın ardından harekete geçen Şahin ve Kamışlı, Aral’dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ise karar çıktı. İşte detaylar…

    Mahkemeden Yiğit Marcus Aral kararı!

    Ünlü manken Şevval Şahin (21) ile yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus Aral (31) geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Şahin ve Aral ayrılık haberini Instagram hesaplarından duyurdu. Ancak çiftten Şevval Şahin'in, ayrılık açıklamasından önce iş insanı Kerem Kamışlı ile yakınlaştığı iddia edildi. Daha sonra da Şahin ve Kamışlı, Boğaz'daki bir mekanda baş başa yemek yedi.

    Bunu öğrenen Aral mekanı bastı. Kamışlı ile Aral'ın arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Aral, Kamışlı'yı denize attı.

    Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından Kerem Kamışlı ile Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral'dan şikayetçi oldu.

        'GİZLİ AŞK YAŞADIKLARI KULAĞIMA GELDİ'
        Şikayetin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada karar çıktı. Anadolu Adliyesi'nde hâkim karşısına çıkan Yiğit Marcus Aral ifadesinde eski sevgilisiyle ilgili ithamlarda bulundu. Aral "Olaydan bir hafta önce kız arkadaşım Şevval Şahin'in Kerem Kamışlı ile otelde kaldıkları ve gizli aşk yaşadıkları kulağıma geldi. Bunun üzerine açıklama yaparak kendisinden ayrıldım. Ben Türkiye'de tanınan birisiyim. Bu yüzden açıklama yaptım" ifadelerini kullandı.

        Aral, daha sonra Şevval Şahin ile görüştüğünü belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim kızacağım şekilde Kerem Kamışlı ile sosyal medyada videolarını paylaştı. Tutarsız davranışlarına serzenişte bulundum.

        Sevgili olup olmadıklarını sordum ve olmadıklarını, tesadüfen karşılaştıklarını söyledi. Sosyal medya hesabıma magazincilerden sürekli onların sevgili olduklarına dair görüntüler geliyordu. Amacı beni rencide etmekti"

            MAHKEMEDEN ADLİ KONTROL KARARI
            Yiğit Marcus Aral ifadesinin ardından "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek", "tehdit" ve "yaralama" suçlarından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

            Hakimlik, suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olduğunu belirterek Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı'nın ikametlerine 100 metreden fazla yaklaşmamasına karar verdi.

            Hakimlik ayrıca Yiğit Marcus Aral'ın 2 ay süreyle her ayın ilk pazartesi günü karakola imza atmasına hükmetti.
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            Haberler Magazin Mahkemeden Yiğit Marcus Aral kararı: Şevval Şahin’in evine yaklaşamayacak! Kerem Kamışlı’yı denize atan eski sevgiliye adli kontrol