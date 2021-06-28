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    • Magazin
    • 28.06.2021 15:36
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    • 28.06.2021 15:37
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    Kalp Yarası oyuncuları kimler, konusu nedir? Kalp Yarası nerede çekiliyor?

    ATV ekranlarında bu akşam yine milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyecek bir dizi başlıyor. Bu sezon tüm dizileriyle dikkatleri üzerine çeken ATV'de yine çok konuşulacak bir dizi ekranlara geliyor. Diziye dair detayları öğrenmek isteyen izleyiciler ise detaylar hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kalp Yarası oyuncuları kimler, konusu nedir? Kalp Yarası nerede çekiliyor? İşte merak edilenler...

    Kalp Yarası oyuncuları kimlerdir?

    Pazartesi akşamları ekranlara damgasını vuracak yeni bir dizi başlıyor. Kısa bir önce tanıtımları yayınlanan ve dikkatleri üzerine çeken Kalp Yarası dizisi bu akşam ATV ekranlarında izleyicilere merhaba diyecek. Dizinin hikayesini ve oyuncu kadrosunu merak edenler arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Peki, Kalp Yarası oyuncuları kimler, konusu nedir? Kalp Yarası nerede çekiliyor? İşte detaylar...

    KALP YARASI OYUNCULARI KİMLERDİR?

    Kalp Yarası oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper gibi ünlü isimler yer alıyor.

    İşte dizinin konusu ve çekildiği yer;

    KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

    ATV ekranlarının yeni dizisi Kalp Yarası dizisinin çekimleri Hatay-Antakya'da yapılmaktadır.

    KALP YARASI KONUSU

    "Hazır mısın gelin hanım?"

    Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.

        Ailesinin tercihi Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit, düğün öncesi gerçeklerle yüzleşir ve dünyası altüst olur. İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişir. İkili, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini zorlu bir evlilik oyununun içinde bulurlar.

        Medeniyetlerin beşiği olan kadim bir toprakta, Antakya'da geçen hikâye, dostluğun aşkla, geçmişin gelecekle, tutkunun sabırla sınanmasıyla gerçek bir aşk hikâyesine dönüşür.

        Ferit Sancakzede

        Ferit; Sancakzade ailesinin küçük oğlu. Genç, yakışıklı, cömert, nazik, tutkulu, potansiyelini başına gelen felaketlerle keşfedeceğimiz bir karakter. Yetenekli ve umut vaat eden bir avukatken, ideallerinin üzerine gitmeyip aile şirketine gelmiş. Sancakzade Holding'in CEO'su. Sadece, holding dışında yöre insanına yardım amaçlı avukatlık yapıyor Atı Fırtına; üzerine titrediği, onun kıymetlisi. Ferit içindeki sevginin, şefkatin büyük bir kısmını paylaştığı Fırtına'dan bu nedenle hep kıskanılır. Başta Hande'nin sonra da etrafındaki diğer insanların asıl hatası, Ferit'le Fırtına arasına girmeye çalışmalarıdır. Ayşe ile birlikte değişecek, aşkı tadacaktır.

        Ayşe Yılmaz

        Babası, annesinin aşkı uğruna malı, mülkü ve ailesini geride bırakarak İstanbul'a göç etmiş Ayşe'nin. Babası, yaşamayı çok seven, hayattan zevk almayı bilen ve haliyle biraz har vurup harman savuran bir adam. Ayşe'nin annesi dillere destan bir güzelliğe sahip, bir kadınmış. Babası, ailesini geçindirmek için türlü türlü işlerde çalışmış.

            Yokluğun ve zaman zaman hiçliğin içinde bile aile olmayı başarabilmişler. Ayşe'nin hayat felsefesi de bu zamanlara atıf niteliğinde: Paylaşacak bir şeyin yoksa hayatta her zaman rahat edersin ama varsa da paylaşacaksın. Ailesini çok küçük yaşta kaybetmiş. Hayatla tek başına mücadele eden güçlü bir kız. İstanbul'da baristalık ,köpek gezdiriciliği gibi birkaç işte çalışıyor. En büyük hayallerinden birisi de günün birinde kendi cafe' sini açmak.

            Hande Varoğlu

            Hande çok zengin Varoğlu ailesinin tek kızı. İstediği her şeyi çok kolay elde etmiş olmanın zaaflarıyla maluldür. New York'ta endüstri tasarımı okumuş, detaylara düşkün. Bir yandan babasının işlerini yürütürken diğer yandan Sancakzade'lerin mobilya fabrikasında tasarımcı olarak çalışıyor. Çocukluğundan beri evleneceğini varsaydığı Ferit, hayatındaki tek sürekliliktir. Antakya'da kendini sıkışıp kalmış hisseden ama Ferit yüzünden buradan ayrılamayan biri. Tasarımlarıyla bir dünya markası olma hayalleri kuruyor yerel olan ne varsa reddediyor ve beğenmiyor.
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