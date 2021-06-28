Pazartesi akşamları ekranlara damgasını vuracak yeni bir dizi başlıyor. Kısa bir önce tanıtımları yayınlanan ve dikkatleri üzerine çeken Kalp Yarası dizisi bu akşam ATV ekranlarında izleyicilere merhaba diyecek. Dizinin hikayesini ve oyuncu kadrosunu merak edenler arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Peki, Kalp Yarası oyuncuları kimler, konusu nedir? Kalp Yarası nerede çekiliyor? İşte detaylar...
KALP YARASI OYUNCULARI KİMLERDİR?
Kalp Yarası oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper gibi ünlü isimler yer alıyor.
İşte dizinin konusu ve çekildiği yer;
KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR?
ATV ekranlarının yeni dizisi Kalp Yarası dizisinin çekimleri Hatay-Antakya'da yapılmaktadır.
KALP YARASI KONUSU
"Hazır mısın gelin hanım?"
Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.