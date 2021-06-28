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    • Magazin
    • 28.06.2021 14:38
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    • 28.06.2021 14:38
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    Survivor Nagihan Karadere cinsel ilişki itirafını uluorta yaptı hiç utanma yok! 'Benim erkekliğim bitti' dedi sonra da...

    Bir dönem 'Survivor'da yarışan isimler arasında yer alan ünlü atlet Nagihan Karadere, Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' adlı programa katıldı. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlar sonrası yaşadığı değişimler gündeme gelen Nagihan Karadere programda öyle şeyler söyledi ki akıl alır gibi değil. 1 çocuk annesi Nagihan Karadere, eski bir erkek arkadaşının, "Benim erkekliğim bitti, kalkmıyor" itirafıyla programa damga vurdu. Nagihan Karadere'nin bu açıklamaları büyük tepki topladı.

    Survivor Nagihan Karadere cinsel ilişki itirafını uluorta yaptı

    Survivor Nagihan Karadere cinsel ilişki itirafını uluorta yaptı herkes buz kesti! 'Benim erkekliğim bitti' dedi sonra da... 'Exxen'de yayınlanan ve Hasan Can Kaya'nın sunduğu 'Konuşanlar' programı, son bölümünde, normal misafirleri ile birlikte 'Survivor' yarışmacılarını da ağırladı. 'Konuşanlar'ın son bölümüne konuk olanlar arasında 'Survivor' yarışmasının akılda kalan isimlerden biri olan ünlü atlet Nagihan Karadere de vardı. Karadere, yaptığı itiraflarla programa damga vurdu.

    'Exxen'de yayınlanan ve Hasan Can Kaya'nın sunduğu 'Konuşanlar' programı, son bölümünde, normal misafirleri ile birlikte 'Survivor' yarışmacılarını da ağırladı.

    'Konuşanlar'ın son bölümüne konuk olanlar arasında 'Survivor' yarışmasının akılda kalan isimlerden biri olan ünlü atlet Nagihan Karadere de vardı. Karadere, yaptığı itiraflarla programa damga vurdu.

        "ERKEKLİĞİNİN BİTTİĞİNİ SÖYLEDİ"

        Cinsel ilişki sırlarını anlatan Karadere, eski bir erkek arkadaşının boşanma arifesindeyken, "Benim erkekliğim bitti, kalkmıyor benimki. Ne olur bir seferlik test edelim." teklifini "Gel bi' çalışalım" diyerek kabul ettiğini itiraf etti.

        "ONUNLA YAŞADIĞIMI BAŞKASIYLA YAŞAYAMADIM"

        Daha önce bir erkek arkadaşı olduğunu ve onunla çok iyi anlaştığını söyleyen Karadere, "Eski bir erkek arkadaşım vardı. Onunla yaşadıklarımı başka kimseyle yaşamadım. Hatta, ben boşanma arifesindeyken, kucağımda çocukla evime geldi ve kendisine kaçmamı söyledi" ifadelerini kullandı.

        "SÜREKLİ KAPIMA GELİYOR"

        Eski erkek arkadaşının sürekli kendisini aradığını anlatan Karadere, "Yaşadığı her ilişkide, uyumu bulamamasının ardından benimle iletişime geçiyor, kapıma geliyordu. Beni istediğini söylüyordu. Benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Ancak ben kabul etmiyordum" ifadelerini kullandı.

            Karadere, boşandıktan sona eski erkek arkadaşının bir kez daha kendisine geldiğini ve bu sefer kabul ettiğini söyledi.

            Sosyal medya kullanıcıları, Nagihan Karadere'yi özel hayatıyla ilgili her şeyi anlattığı için eleştirdi.

            2018 yılında Survivor ünlüler - gönüllüler sezonunda yarışan ve kısa mesafe koşucusu olan Nagihan Karadere, yarışmadan sonra büyük bir değişim geçirdi.
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