Survivor Nagihan Karadere cinsel ilişki itirafını uluorta yaptı hiç utanma yok! 'Benim erkekliğim bitti' dedi sonra da...

Survivor Nagihan Karadere cinsel ilişki itirafını uluorta yaptı herkes buz kesti! 'Benim erkekliğim bitti' dedi sonra da... 'Exxen'de yayınlanan ve Hasan Can Kaya'nın sunduğu 'Konuşanlar' programı, son bölümünde, normal misafirleri ile birlikte 'Survivor' yarışmacılarını da ağırladı. 'Konuşanlar'ın son bölümüne konuk olanlar arasında 'Survivor' yarışmasının akılda kalan isimlerden biri olan ünlü atlet Nagihan Karadere de vardı. Karadere, yaptığı itiraflarla programa damga vurdu.