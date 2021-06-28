Olacak O Kadar'ın efsane isimlerinden olan Ali Demirel'in hayatını kaybettiği öğrenildi. 77 yaşında yaşamını yitiren ünlü sanatçının acı haberi, sevenlerini yasa boğdu. Yaşanan bu acı gelişmenin ardından usta oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki, Ali Demirel kimdir? Olacak O Kadar Ali Demirel neden öldü, kaç yaşındaydı ve nereli? İşte detaylar...
ALİ DEMİREL KİMDİR?
Ali Demirel 13 Mart 1944'te İstanbul'da dünyaya geldi. Yeşilçam'da özellikle Kemal Sunal ve Şener Şen filmlerinde rol almıştır.
İşte hayatı ve ölüm nedeni;
1944 yılında İstanbul'da doğan oyuncu, sinemada bir çok projede, polis, icra memuru, garson gibi karakterleri canlandırmış bir isimdir.
Daha sonra tv'de yayınlanan "Olacak O Kadar" adlı komedi programı ile tanındı.