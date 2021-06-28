Ali Demirel kimdir? Olacak O Kadar Ali Demirel neden öldü, kaç yaşındaydı ve nereli?

Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan Demirel, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Ali Demirel'in yakınları ve dostlarının, cenazeyi nerde ve ne zaman defnedeceğini kararlaştırmak için İstanbul'dan ilçeye geleceği belirtildi.