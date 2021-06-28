Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 28.06.2021 14:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.06.2021 14:42
    ABONE OL

    Ali Demirel kimdir? Olacak O Kadar Ali Demirel neden öldü, kaç yaşındaydı ve nereli?

    Olacak O Kadar'ın unutulmaz ismi Ali Demirel'den acı haber geldi. Zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılan oyuncu Ali Demirel, 77 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölüm haberi sevenlerini kahretti. Peki, Ali Demirel kimdir? Olacak O Kadar Ali Demirel neden öldü, kaç yaşındaydı ve nereli? İşte merak edilenler...

    Ali Demirel kimdir?

    Olacak O Kadar'ın efsane isimlerinden olan Ali Demirel'in hayatını kaybettiği öğrenildi. 77 yaşında yaşamını yitiren ünlü sanatçının acı haberi, sevenlerini yasa boğdu. Yaşanan bu acı gelişmenin ardından usta oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki, Ali Demirel kimdir? Olacak O Kadar Ali Demirel neden öldü, kaç yaşındaydı ve nereli? İşte detaylar...

    ALİ DEMİREL KİMDİR?

    Ali Demirel 13 Mart 1944'te İstanbul'da dünyaya geldi. Yeşilçam'da özellikle Kemal Sunal ve Şener Şen filmlerinde rol almıştır.

    İşte hayatı ve ölüm nedeni;

    1944 yılında İstanbul'da doğan oyuncu, sinemada bir çok projede, polis, icra memuru, garson gibi karakterleri canlandırmış bir isimdir.

    Daha sonra tv'de yayınlanan "Olacak O Kadar" adlı komedi programı ile tanındı.

        77 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde ileri derece zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılan oyuncu Ali Demirel, 77 yaşında hayatını kaybetti.

        Marmaris'te yalnız yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel, dün öğle saatlerinde evinde fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Demirel'e, ileri derece zatürre teşhisi konuldu.

        Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan Demirel, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Ali Demirel'in yakınları ve dostlarının, cenazeyi nerde ve ne zaman defnedeceğini kararlaştırmak için İstanbul'dan ilçeye geleceği belirtildi.
            Yandaş medyada kavga büyüyor!
            Haberler Magazin Ali Demirel kimdir? Olacak O Kadar Ali Demirel neden öldü, kaç yaşındaydı ve nereli?