28 Haziran Pazartesi Gelinim Mutfakta puanlaması! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Çeyrek altının sahibi…

Gündemde özellikle gündüz kuşağı yarışmalarını yakından takip edenler tarafından Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Kanal D'de hafta içi her gün Seda Sayan'ın sunuculuğu ile ekrana gelen ve sezon finaline az zaman kalan yarışmada heyecanın dozu üst seviyeye çıktı. Yeni haftanın ilk gününde günün yemeğini en iyi yapan kişi çeyrek altının sahibi oldu. Peki 28 Haziran Pazartesi Gelinim Mutfakta puanlaması nasıl şekillendi? Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı alarak çeyreği kapan kim oldu?