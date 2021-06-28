28 Haziran Pazartesi Gelinim Mutfakta puanlaması! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Çeyrek altının sahibi…

Gündemde özellikle gündüz kuşağı yarışmalarını yakından takip edenler tarafından Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Kanal D'de hafta içi her gün Seda Sayan'ın sunuculuğu ile ekrana gelen ve sezon finaline az zaman kalan yarışmada heyecanın dozu üst seviyeye çıktı. Yeni haftanın ilk gününde günün yemeğini en iyi yapan kişi çeyrek altının sahibi oldu. Peki 28 Haziran Pazartesi Gelinim Mutfakta puanlaması nasıl şekillendi? Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı alarak çeyreği kapan kim oldu?
28 HAZİRAN PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
En yüksek puanı alan isim Yağnur oldu, çeyrek altını kaptı
Gönül:
Yağnur:
Aysun:
Ayten:
25 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'dan bu hafta elenen olmadı
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Gelinim Mutfakta finaline az bir zaman kaldı, 20 altın bilezik için mücadele eden yarışmacılardan Aysun bu haftanın en çok çeyrek altın sahibi olduğu için bileziklerin emanetini kendisi aldı.