Ada Masalı'nın Haziran'ı estetik harikası çıktı hayaller yıkıldı! Ayça Ayşin Turan doğal güzel değilmiş kendini baştan yaratmış... 28 yaşındaki güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan son dönemin en gözde isimlerinden biri. Özellikle güzelliğiyle dikkat çeken Ayça Ayşin Turan, Ada Masalı adlı dizide Haziran karakterine hayat veriyor. Star TV ekranlarının sevilen yapımlarından biri halini alan dizinin sevilmesinin nedenlerinde biri de Ayça Ayşin Turan. Ünlü oyuncunun aslında estetik yaptırdığı ortaya çıktı. Ayça Ayşin Turan'ın estetik operasyonlar sonrası geçirdiği değişimi görenler, gözlerine inanamadı.
Ada Masalı dizisi, Star TV ekranlarında bir yaz dizisi olarak ekranlara gelmeye başladı. İlk bölümü ile seyirciden geçer not alan taze dizi, ilerleyen bölümlerde de reytinglerde aldığı sonuçlar ile Star TV kanalının yüzünü güldürecek gibi görünüyor.
Dizi, Ay Yapım imzası ile ekranlara geliyor ve dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Öte yandan dizinin senaryosunu ise Yelda Eroğlu ile Yeşim Çıtak kaleme alıyor.