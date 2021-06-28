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    • Magazin
    • 28.06.2021 12:28
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    • 28.06.2021 12:28
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    Ada Masalı'nın Haziran'ı estetik harikası çıktı hayaller yıkıldı! Ayça Ayşin Turan doğal güzel değilmiş kendini baştan yaratmış

    Şimdilerde Alp Navruz'la başrollerini paylaştığı Ada Masalı dizisinde canlandırdığı 'Haziran' karakteriyle ekranlara gelen Ayça Ayşin Turan, güzelliğiyle adından söz ettiren bir isim. 28 yaşındaki oyuncu 4 milyonu aşkın takipçisiyle de sosyal medyada bir fenomen. Bu güne kadar pek çok yapımda yer alan Ayça Ayşin Turan'ın estetik harikası olduğu ortaya çıktı. Ayça Ayşin Turan, güzelliğiyle baş döndürmeye devam ederken, ünlü oyuncunun aslında estetik yaptırdığı ortaya çıktı. Ayça Ayşin Turan’ın estetik operasyonlar sonrası geçirdiği değişimi görenler, gözlerine inanamadı.

    Ada Masalı'nın Haziran'ı estetik harikası çıktı hayaller yıkıldı!

    Ada Masalı'nın Haziran'ı estetik harikası çıktı hayaller yıkıldı! Ayça Ayşin Turan doğal güzel değilmiş kendini baştan yaratmış... 28 yaşındaki güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan son dönemin en gözde isimlerinden biri. Özellikle güzelliğiyle dikkat çeken Ayça Ayşin Turan, Ada Masalı adlı dizide Haziran karakterine hayat veriyor. Star TV ekranlarının sevilen yapımlarından biri halini alan dizinin sevilmesinin nedenlerinde biri de Ayça Ayşin Turan. Ünlü oyuncunun aslında estetik yaptırdığı ortaya çıktı. Ayça Ayşin Turan'ın estetik operasyonlar sonrası geçirdiği değişimi görenler, gözlerine inanamadı.

    Ada Masalı dizisi, Star TV ekranlarında bir yaz dizisi olarak ekranlara gelmeye başladı. İlk bölümü ile seyirciden geçer not alan taze dizi, ilerleyen bölümlerde de reytinglerde aldığı sonuçlar ile Star TV kanalının yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

    Dizi, Ay Yapım imzası ile ekranlara geliyor ve dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Öte yandan dizinin senaryosunu ise Yelda Eroğlu ile Yeşim Çıtak kaleme alıyor.

        Dizinin başrollerinde ise "Haziran" karakterini canlandıran Ayça Ayşin Turan ile "Poyraz Ali Özgür" karakterini canlandıran Alp Navruz isimleri yer alıyor.

        Son olarak Ada Masalı dizisinde "Haziran" karakteri ile izleyici karşısına çıkan ünlü ve güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, dizideki güzelliği ile baş döndürüyor. Ünlü oyuncunun, daha öncesinde ise estetik operasyonu geçirdiği öğrenildi.

        Ayça Ayşin Turan'ın daha önce estetik operasyonu geçirdiğini duyanlar şok yaşarken, ünlü oyuncunun estetik operasyonlarından önceki ve sonraki halini görenler, aradaki değişim karşısında çok daha büyük şoklar yaşadı.

            28 yaşındaki ünlü ve güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan daha önce Türkiye'de Dinle Sevgili dizisinde "Gülfem" karakteri ile dizi dünyasına adım attı. Ardından ünlü oyuncu Karagül, Altınsoylar, Meryem, Hakan: Muhafız, Zemheri, Arıza ve Menajerimi Ara (konuk oyuncu) dizilerinde rol aldı.

            Son olarak rotasını Ada Masalı dizisine çeviren ünlü ve güzel oyuncunun, daha önceden estetik operasyonu geçirmiş olduğu ortaya çıktı.

            Yer aldığı dizilerin yanı sıra 2015 yılında Sevimli Tehlikeli isimli filmde "Zeliş" karakteri ile başrolde yer alan Ayça Ayşin Turan, öte yandan bir de 2017 yılında Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Altın Kelebek Ödülleri gecesinde sunuculuk yapmıştı.
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