Ada Masalı'nın Haziran'ı estetik harikası çıktı hayaller yıkıldı! Ayça Ayşin Turan doğal güzel değilmiş kendini baştan yaratmış... 28 yaşındaki güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan son dönemin en gözde isimlerinden biri. Özellikle güzelliğiyle dikkat çeken Ayça Ayşin Turan, Ada Masalı adlı dizide Haziran karakterine hayat veriyor. Star TV ekranlarının sevilen yapımlarından biri halini alan dizinin sevilmesinin nedenlerinde biri de Ayça Ayşin Turan. Ünlü oyuncunun aslında estetik yaptırdığı ortaya çıktı. Ayça Ayşin Turan'ın estetik operasyonlar sonrası geçirdiği değişimi görenler, gözlerine inanamadı.