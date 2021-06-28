Şeyma Subaşı’ndan flaş açıklama! Mohammed Alsaloussi ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu “Ayrılık doğru ama…”

Daha önce yaptığı açıklamada Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğu yönündeki iddialara "Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor" şeklinde karşılık veren Subaşı'nın sevgilisi tarafından hediye edilen tektaşının sahte olduğu öne sürüldü.