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    • Magazin
    • 28.06.2021 22:13
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    • 28.06.2021 22:13
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    Şeyma Subaşı’ndan flaş açıklama! Mohammed Alsaloussi ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu “Ayrılık doğru ama…”

    Şeyma Subaşı’ndan flaş açıklama! Mohammed Alsaloussi ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu… Mohammed Alsaloussi ile ayrıldığı yönündeki iddialarla magazin gündemine bomba gibi düşen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabında Mısırlı sevgilisi ile fotoğraflarını silerek iddiaları güçlendirmişti. Subaşı, söz konusu iddiaların ardından ilk kez açıklamada bulundu. Instagram hesabında konuya ilişkin açıklama yapan sosyal medya fenomeni, ayrılığı doğruladı. İşte Şeyma Subaşı’nın o paylaşımı…

    Şeyma'dan flaş açıklama! “Ayrılık doğru ama…”

    Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, ilk olarak hamile olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. İddiaları net bir dille yalanlayan Subaşı, kısa bir süre sonra bebek beklediğini açıklamıştı.

    Yalanladığı bebek haberini daha sonra doğrulayan ancak stres nedeniyle bebeğini düşürdüğünü açıklayan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ile bir kez daha gündeme geldi.

    Daha önce yaptığı açıklamada Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğu yönündeki iddialara "Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor" şeklinde karşılık veren Subaşı'nın sevgilisi tarafından hediye edilen tektaşının sahte olduğu öne sürüldü.

        Dolandırıcılık iddialarının bir kez daha magazin gündeme gelmesinin ardından Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

        Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan ve sevgilisine 'evet' yanıtını veren Şeyma Subaşı'nın mutluluğu kısa sürdü.

        Çıkan dolandırıcılık iddialarının ardından düşük yaparak bebeğini kaybettiğini söyleyen Subaşı, sosyal medya hesabında sevgilisiyle fotoğrafları sildi.

            Fenomen ismin bu hamlesi, milyarder sevgilisinin kendisine aldığı hediyelerin aslında sahte olduğunu ve Meedo'nun dolandırıcılık yaptığı iddiası nedeniyle Subaşı'nın ilişkiyi sonlandırdığı yönünde yorumlandı.

            "YAŞADIKLARIMI ANLATACAK KELİME YOK"
            Ayrılık sonrası sessizliğini bozan Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok. Ama her şeyimsin, güneş ışığım ve kahramanım olduğun için teşekkürler. Her şeyin bir nedeni var. İyiyim biz iyiyiz iyi! Tüm destek için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

            "SEBEPLERİ BİZDE KALSIN"
            Şeyma Subaşı, kısa bir süre sonra ise "Bugün, ayrılığımın nedeni ile ilgili çıkan haberler tamamen asılsızdır. Beni arayan gazetecilere de söylediğim gibi 'biraz saygı gösterin.' Ayrılık doğru ama sebepleri bizde kalsın" açıklamasını yaptı.
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