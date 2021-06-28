Şeyma Subaşı’ndan flaş açıklama! Mohammed Alsaloussi ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu “Ayrılık doğru ama…”

Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, ilk olarak hamile olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. İddiaları net bir dille yalanlayan Subaşı, kısa bir süre sonra bebek beklediğini açıklamıştı.
Yalanladığı bebek haberini daha sonra doğrulayan ancak stres nedeniyle bebeğini düşürdüğünü açıklayan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ile bir kez daha gündeme geldi.
Daha önce yaptığı açıklamada Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğu yönündeki iddialara "Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor" şeklinde karşılık veren Subaşı'nın sevgilisi tarafından hediye edilen tektaşının sahte olduğu öne sürüldü.