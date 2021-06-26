Eski topraklardan bir o kaldı! Kuruluş Osman seyircisi bu gelişmeye göz belertecek! Turgut Alp dönerse...

Eylül ya da Ekim ayında 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak Kuruluş Osman dizisinde bu sezon Bamsı Bey'in vedası yürekleri dağlarken akıllara Turgut Alp geldi. Tarihte Osman Bey'in yanında yer alan ve nice fetihlere katılan Turgut Alp'in Kuruluş Osman'ın hikayesine ne zaman dahil edileceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere Turgut Alp Diriliş Ertuğrul dizisinde Cengiz Coşkun tarafından canlandırılmıştı. Kuruluş Osman izleyicileri Bamsı Beyrek'in ölümünün hemen ardından Turgut Alp geri dönsün isteklerini dillendirmeye başladı. Yeni sezonda Turgut Alp'in hikayede yer alıp almayacağı merak konusuyken detaylar Eylül ayından sonra netlik kazanacak.

YENİ PROJESİ NE?

Cengiz Coşkun dijital platformda yayınlanacak ve Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak. Dizide Hafsa Hatun'u ise Hazal Filizküçükköse oynayacak.