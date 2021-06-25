Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 25.06.2021 14:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.06.2021 14:33
    ABONE OL

    Tartışmaları olay olacak! Menajerimi Ara 43. bölüm fragmanı: O isim garezini bir anda...

    Geçen hafta 42. bölümüyle ekranlarda olan Menajerimi Ara'da heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Ceyda hazırladığı yeni sözleşmeyle Dicle'nin en önemli oyuncularından ve sendikada önemli bir role sahip Gürgen Öz'ün kalbini hızla kazandı. Gürgen Öz'ün büyük lokma olduğunu bilen Kıraç ve Çınar ise bunun üzerine Ceyda'nın hazırladığı sözleşmenin peşine düştü. Menajerimi Ara 43. bölüm fragmanında dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

    Menajerimi Ara 43. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Menajerimi Ara'nın son bölümde Barış'ın Ceyda'yla çalışmaya başladığı haberi ajansta şok etkisi yarattı. Dicle ise üniversiteden arkadaşının filminde cast direktörlüğü yapmaya başladı. Dicle'nin yolu bu sefer de cast direktörü olarak ajansa düştü. Öte yandan, Peride'nin karşısına bambaşka bir iş fırsatı çıkar. Kıraç'ın oyuncusu Sinem Uslu, şampuan reklamı çekiminin olduğu günün öncesi Kıraç'ın sponsordan aldığı maşa ile saçlarını yaktı. Menajerimi Ara 43. bölüm fragmanında heyecan tavan yapacak.

    KALBİNİ HIZLA KAZANIYOR

    Barış'ın Ceyda'yla çalışmaya başladığı haberi Ego Ajans'ta bomba etkisi yaratır. Ceyda hazırladığı yeni sözleşmeyle Dicle'nin en önemli oyuncularından ve sendikada önemli bir role sahip Gürgen Öz'ün kalbini hızla kazanır.

    Gürgen Öz'ün büyük lokma olduğunu bilen Kıraç ve Çınar ise bunun üzerine Ceyda'nın hazırladığı sözleşmenin peşine düşer. Üniversiteden arkadaşının filminde cast direktörlüğü yapmaya başlayan Dicle'nin yolu bu sefer de cast direktörü olarak Ego Ajans'a düşer.

    Öte yandan, Peride'nin karşısına bambaşka bir iş fırsatı çıkar. Kıraç'ın oyuncusu Sinem Uslu, şampuan reklamı çekiminin olduğu günün öncesi Kıraç'ın sponsordan aldığı maşa ile saçlarını yakar.

        Bununla beraber Bahtiyar Engin'in setinden gelen acil durum haberiyle Çınar, oyuncusunun yanına koşar.

        Ego Ajans çalışanları, Dicle'nin kovulduğu haberi ile şok olurken Kıraç, Ceyda'nın bu kararı sonucu deliye döner. Ceyda'nın bu tavrına tahammül edemeyen Kıraç, Çınar ve Peride ile Ceyda'dan kurtulmak için yeni bir plan yapar.

        Bu plan doğrultusunda menajerler Dicle'nin kovulmasının ardından Feris'in oyuncularını bölüşmek isterler ancak hiçbir şey istedikleri gibi gitmez. Çünkü Ceyda'nın onlara karşı verdiği savaşta pes etmek gibi bir niyeti yoktur.

            Bununla beraber Çınar ve Jülide'nin eskiden sevgili olduğunu öğrenen Arzu, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Barış'ın ise Aydın'ın borçlandığı otelci adamla başı hala derttedir. Ego Ajans'tan ayrıldığı duyulan Dicle'nin ise üstüne yeni iş teklifleri yağmaya başlar.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Boğaziçililer bakın Erzincan'daki öğrenciler ne yaptı
            Haberler Magazin Tartışmaları olay olacak! Menajerimi Ara 43. bölüm fragmanı: O isim garezini bir anda...