Tartışmaları olay olacak! Menajerimi Ara 43. bölüm fragmanı: O isim garezini bir anda...

Menajerimi Ara'nın son bölümde Barış'ın Ceyda'yla çalışmaya başladığı haberi ajansta şok etkisi yarattı. Dicle ise üniversiteden arkadaşının filminde cast direktörlüğü yapmaya başladı. Dicle'nin yolu bu sefer de cast direktörü olarak ajansa düştü. Öte yandan, Peride'nin karşısına bambaşka bir iş fırsatı çıkar. Kıraç'ın oyuncusu Sinem Uslu, şampuan reklamı çekiminin olduğu günün öncesi Kıraç'ın sponsordan aldığı maşa ile saçlarını yaktı. Menajerimi Ara 43. bölüm fragmanında heyecan tavan yapacak.

KALBİNİ HIZLA KAZANIYOR

Barış'ın Ceyda'yla çalışmaya başladığı haberi Ego Ajans'ta bomba etkisi yaratır. Ceyda hazırladığı yeni sözleşmeyle Dicle'nin en önemli oyuncularından ve sendikada önemli bir role sahip Gürgen Öz'ün kalbini hızla kazanır.