Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses hakkında öpüşme itirafı! Avşar kızı itiraf etti gören duyan küçük dilini yuttu meğer o sırada... Sevilerek takip edilen Hülya Avşar'dan yıllar sonra ise Mavi Mavi dizisi hakkında bir itiraf geldi. Yıllar sonra gelen bu itiraf ise sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.
Masumiyet dizisiyle uzun bir ara vermiş olduğu ekranlara geri dönen Hülya Avşar, dizi final yapınca "Hülya Avşar set bastı" sözleriyle gündeme gelmişti.
Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran bu haberler sonrasında Hülya Avşar bu sefer'de İbrahim Tatlıses itirafıyla gündeme geldi.