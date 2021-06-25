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    • Magazin
    • 25.06.2021 13:57
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    • 25.06.2021 13:57
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    Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses hakkında öpüşme itirafı! Avşar kızı itiraf etti gören duyan küçük dilini yuttu meğer o sırada...

    Hülya Avşar, bu kez verdiği bir ropörtajda İbrahim Tatlıses itirafıyla gündeme geldi. İbo Show’a konuk olarak katıldıktan sonra imzasını gündeme atan Hülya Avşar’dan yıllar sonra gelen İbrahim Tatlıses itirafı duyanları şaşkına çevirdi. Mavi mavi isimli dizi çekimleri sırasında senaryo gereği İbrahim Tatlıses’e öpüşen Hülya Avşar, o sahneler hakkında şok bir açıklamaya yer verdi. Hülya Avşar'ın bu sözleri kısa sürede büyük yankı uyandırdı. İşte Avşar kızının o itirafı.

    Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses hakkında öpüşme itirafı!

    Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses hakkında öpüşme itirafı! Avşar kızı itiraf etti gören duyan küçük dilini yuttu meğer o sırada... Sevilerek takip edilen Hülya Avşar'dan yıllar sonra ise Mavi Mavi dizisi hakkında bir itiraf geldi. Yıllar sonra gelen bu itiraf ise sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

    Masumiyet dizisiyle uzun bir ara vermiş olduğu ekranlara geri dönen Hülya Avşar, dizi final yapınca "Hülya Avşar set bastı" sözleriyle gündeme gelmişti.

    Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran bu haberler sonrasında Hülya Avşar bu sefer'de İbrahim Tatlıses itirafıyla gündeme geldi.

        Masumiyet dizisi sonrasında İbo Show'a konuk olan Hülya Avşar enerjisi ve sesiyle kendisini hayran bırakmıştı.

        Daha sonra ise güzel yıldız Hasan Can Kaya'nın programına konuk oldu. Hasan Can Kaya'nın programında ise kendine yöneltilen soruları yanıtladı.

        Avşar Programda bir erkekte aradığı ve dikkat ettiği fonksiyonları açıkladı. En çok dikkat ettiği şeyin iser diş ve tırnak yapısı olduğunu belirtti.

            Bu sözler sonrasında Avşar kızına İbrahim Tatlısesle rol aldığı mavi mavi filmindeki öpüşme sahnesi soruldu.

            Hülya Avşar'ın cevabı magazin dünyasının dikkatini çekti. Hülya Avşar, "İbrahim'in yalnızca beni değil, herkesi öyle öptüğünü düşünüyorum. O sahnede biraz fazla bir samimiyet var bence" dedi.

            Cevap karşısında tüm izleyenler şok oldu. Yıllar sonra gelen bu itiraf sosyal ağlarda büyük yankı uyandırdı.
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