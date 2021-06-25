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    • Magazin
    • 25.06.2021 16:14
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    • 25.06.2021 16:37
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    Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 25 Haziran Gelinim Mutfakta toplam puan tablosu nasıl şekillendi?

    Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde birinci olan ve elenen isim belli oldu. Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara gelen program saat 13.15'te başlayıp 16.00'da sona eriyor. Yarışmacılar ise en lezzetli yemeği yaparak birinci olmak için büyük çaba gösteriyor. Haftanın finalinde neler yaşandığı merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 25 Haziran Gelinim Mutfakta toplam puan tablosu nasıl şekillendi? İşte merak edilenler...

    Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi?

    Hafta içi her gün saat 13.15'te Kanal D ekranlarında izleyicisini ağırlayan Gelinim Mutfakta'da bu hafta heyecan dolu bir hafta finali yaşandı. En güzel yemeği yapmak için ter döken yarışmacılar birinci olmak için mücadele verdi. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 25 Haziran Gelinim Mutfakta toplam puan tablosu nasıl şekillendi?

    GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu. Birinci olan isim "Aysun" oldu. Yarışmda bu hafta elenen ismi olmadı.

    İşte puan durumu;

    TOPLAM PUAN DURUMU

    Puan durumu belli olduğunda haberimize eklenecektir.

    Yağnur, Ayten, Aysun, Gönül!

    BU HAFTA NELER YAŞANDI?

    Gelinim Mutfakta'da süper final haftası işler kızışıyor. Gelinim Mutfakta'da son dönemece girildi. Gelinler arasındaki rekabet gittikçe gergin bir hal aldı. 20 bilezik için yarışan gelinler, kaynanalarının da desteğiyle ipi göğüslemek için kıyasıya yarışıyorlar.

        Gelinim Mutfakta'nın 24 Haziran 2021'de yayınlanan 734. Bölümde Ayten Hatamova Gürüf-Neriman Gürüf, Aysun Kuşatan-Nurten Kuşatan, Gönül Harşitlioğlu-Yüksel Harşitlioğlu ve Yağnur İşçiler-Nilgün İşçiler çiftleri "Limonlu Pilav ve Körili Tavuk" için yarıştılar.

        Yarışmanın renkli kişiliği olan Neriman Hanım, "Kırmızı Başlıklı Kız" kılığıyla stüdyoya giriyor. Onun bu hali ise, diğerlerini çok eğlendiriyor.

        Elindeki elmayla verdiği mesajlar da, Nurten Hanımın eleştirel yorumu almasına neden oluyor. Bu sırada ufak bir kaza geçiren Gönül'e, kaynanası Yüksel Hanımın ilgisiz davranması diğerleri tarafından çok eleştiriliyor.
            İBB borç batağında!
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