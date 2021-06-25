Hafta içi her gün saat 13.15'te Kanal D ekranlarında izleyicisini ağırlayan Gelinim Mutfakta'da bu hafta heyecan dolu bir hafta finali yaşandı. En güzel yemeği yapmak için ter döken yarışmacılar birinci olmak için mücadele verdi. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 25 Haziran Gelinim Mutfakta toplam puan tablosu nasıl şekillendi?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu. Birinci olan isim "Aysun" oldu. Yarışmda bu hafta elenen ismi olmadı.

İşte puan durumu;