Hafta içi her gün saat 13.15'te Kanal D ekranlarında izleyicisini ağırlayan Gelinim Mutfakta'da bu hafta heyecan dolu bir hafta finali yaşandı. En güzel yemeği yapmak için ter döken yarışmacılar birinci olmak için mücadele verdi. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 25 Haziran Gelinim Mutfakta toplam puan tablosu nasıl şekillendi?
GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu. Birinci olan isim "Aysun" oldu. Yarışmda bu hafta elenen ismi olmadı.
İşte puan durumu;
TOPLAM PUAN DURUMU
Puan durumu belli olduğunda haberimize eklenecektir.
Yağnur, Ayten, Aysun, Gönül!
BU HAFTA NELER YAŞANDI?
Gelinim Mutfakta'da süper final haftası işler kızışıyor. Gelinim Mutfakta'da son dönemece girildi. Gelinler arasındaki rekabet gittikçe gergin bir hal aldı. 20 bilezik için yarışan gelinler, kaynanalarının da desteğiyle ipi göğüslemek için kıyasıya yarışıyorlar.