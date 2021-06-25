Survivor'da canlı yayında çarşı pazar karıştı 'N'oldu adam mı oldun!' İki yarışmacı birbirine geldi ağzına geleni söyledi... Survivor 2021'in şampiyonunun belli olmasına saatler kala savaş çıktı. İsmail Balaban ve Yiğit Alp Poyraz'ın finale kaldığı Survivor cephesinde, eski yarışmacılar arasında polemiklerin ardı arkası kesilmiyor. Survivor'dan çıktıktan sonra oyunculuk yapmaya başlayan Serkay Tütüncü'nün Survivor hakkında kullandığı ifadelere yanıt Semih Öztürk'tn geldi.
2016 yılında Survivor'a katılan Serkay Tütüncü, beş ay boyunca yarışmada kalmış ve Avatar lakaplı Atakan Arslan ile finalde boy göstermişti.
Son olarak 'Masumiyet' dizisinde başrol oynayan Serkay Tütüncü Survivor ile ilgili sorulara verdiği yanıtlarla; o günleri unutmak istediğini göstermişti.