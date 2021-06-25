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    • Magazin
    • 25.06.2021 10:45
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    • 25.06.2021 10:45
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    Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon ne zaman başlayacak? Murat Ünalmış diziden ayrılıyor mu? Demir Yaman öldü mü?

    Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova dün akşam yayınlanan 102. bölümüyle sezon finali yaparak yaz tatiline girdi. Sezon finali bölümünde heyecan dolu gelişmelerin izleyiciyi ekran başına kilitleyeceği bölümde bir veda yaşandı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon ne zaman başlayacak? Murat Ünalmış diziden ayrılıyor mu? Demir Yaman öldü mü? İşte merak edilenler...

    Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon ne zaman başlayacak?

    Sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova dün akşam yayınlanan 102. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizide yaşanan gelişmelerle heyecan doruklara çıkarken ayrılan isim herkesi şaşırttı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisine bir başrol daha veda etti. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon ne zaman başlayacak? Murat Ünalmış diziden ayrılıyor mu? Demir Yaman öldü mü? İşte detaylar

    SEZON FİNALİNDE VEDA

    Bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından birisi olan Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanacak son ayrılık izleyicileri şaşırtacak. 3. sezona bomba gibi giriş yapan ve Hünkar'ın ölümüyle başlayan ayrılıklar sezon finalinde de devam ediyor.

    Demir Yaman karakteriyle gönüllere taht kuran Murat Ünalmış'ın bu akşam yayınlanacak olan 102. bölümüyle Bir Zamanlar Çukurova'daki 3. sezonluk macerası sona erdi. Ünalmış Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı.

    ÜMİT OYUNUNU SÜRDÜRMEYE KARARLI

    Annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır. Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır!

    Ümit ne yaparsa, ne söylerse söylesin Züleyha'ya karşı zafer kazanamayacaktır. Şimdilik, Yaman soyadı için ortalığı sakinleştiriyor görünen Betül de bu konuda devreye girip hem Ümit'e hem kendine zaman kazandıracaktır. Üstelik bu yardım, ona Yaman Holding'in altın anahtarını da teslim edecektir!

        FİKRET BİR KEZ DAHA DEMİR'E DOST ELİNİ UZATIYOR

        Fekeli, cezasını çekmek için içerideyken, hayatını kaybeden adamın cenazesine katılan Fikret, orada Demir'i çok yakından ilgilendiren bilgiler edinerek dönecektir.

        Fikret, bunu Demir ile paylaşınca, olaylar adeta çorap söküğü gibi birbirini izlemeye başlayacaktır. Fikret ve Demir'in yakaladıkları ipucunun peşinden aldıkları yol onları kardeş hale getirirken, Yamanlara karşı savaşan gizli düşmanı da evin içine girecek kadar harekete geçirecektir!

        SAVCI, DEMİR'İN PEŞİNDE! EŞKIYA KONAKTA!

        Avcı köpeklerinin bulduğu cesedin kimliği tespit edilince, savcılık da harekete geçer. Demir, baş şüphelidir. Ancak o sırada Demir de bir kaçırılma olayı için savcının kapısını çalacaktır!

        Tüm bunlar olurken, Fikret büyük bir ipucu yakalar. İkisi bu ipucunun peşinden büyük bir operasyon düzenlemeye karar verirler! Onlar büyük oyunun peşindeyken, olaylar gittikçe çığırından çıkar! Ta ki eşkıya tekrar konağı basıp, taş taş üstünde bırakmayana, her yeri alev alev yakana kadar.
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