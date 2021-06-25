Sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova dün akşam yayınlanan 102. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizide yaşanan gelişmelerle heyecan doruklara çıkarken ayrılan isim herkesi şaşırttı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisine bir başrol daha veda etti. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon ne zaman başlayacak? Murat Ünalmış diziden ayrılıyor mu? Demir Yaman öldü mü? İşte detaylar

SEZON FİNALİNDE VEDA

Bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından birisi olan Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanacak son ayrılık izleyicileri şaşırtacak. 3. sezona bomba gibi giriş yapan ve Hünkar'ın ölümüyle başlayan ayrılıklar sezon finalinde de devam ediyor.