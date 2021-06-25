Sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova dün akşam yayınlanan 102. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizide yaşanan gelişmelerle heyecan doruklara çıkarken ayrılan isim herkesi şaşırttı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisine bir başrol daha veda etti. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon ne zaman başlayacak? Murat Ünalmış diziden ayrılıyor mu? Demir Yaman öldü mü? İşte detaylar
SEZON FİNALİNDE VEDA
Bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından birisi olan Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanacak son ayrılık izleyicileri şaşırtacak. 3. sezona bomba gibi giriş yapan ve Hünkar'ın ölümüyle başlayan ayrılıklar sezon finalinde de devam ediyor.
Demir Yaman karakteriyle gönüllere taht kuran Murat Ünalmış'ın bu akşam yayınlanacak olan 102. bölümüyle Bir Zamanlar Çukurova'daki 3. sezonluk macerası sona erdi. Ünalmış Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı.
ÜMİT OYUNUNU SÜRDÜRMEYE KARARLI
Annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır. Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır!
Ümit ne yaparsa, ne söylerse söylesin Züleyha'ya karşı zafer kazanamayacaktır. Şimdilik, Yaman soyadı için ortalığı sakinleştiriyor görünen Betül de bu konuda devreye girip hem Ümit'e hem kendine zaman kazandıracaktır. Üstelik bu yardım, ona Yaman Holding'in altın anahtarını da teslim edecektir!