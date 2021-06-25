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    • Magazin
    • 25.06.2021 18:31
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    • 25.06.2021 18:38
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    Survivor SMS nasıl atılır? TV8 Survivor oy gönderme nereden yapılıyor? Şampiyon nasıl belirleniyor?

    Bugün gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında Survivor SMS nasıl atılır? TV8 Survivor oy gönderme nereden yapılıyor? Soruları yer alıyor. TV8’in fenomen yarışmasında altı aylık sürecin sonuna gelindi ve finalistler belli oldu, bugün ise şampiyon açılanacak. Peki Şampiyon nasıl belirleniyor? İsmail ve Poyraz’ın sevenleri desteklemek için oy vermek istiyor ve Survivor oy verme ekranına nasıl ulaşabileceklerini merak ediyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Survivor SMS nasıl atılır?

    Survivor SMS nasıl atılır? TV8 Survivor oy gönderme nereden yapılıyor? Şampiyon nasıl belirleniyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her sezon ilgiyle izlenen fenomen yarışmada sona gelindi ve bugün bir kişi şampiyon olacak. İsmail ve Poyraz'ın destekleyenleri oylarını vermek istiyor ve nasıl SMS atılacağını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

    SURVİVOR SMS NASIL ATILIR?

    TV8'in Yan Ekran uygulamaı üzerinden kırmızı ve mavi takım yarışmacılarına oy verilebiliyor. Bunun yanında Yan Ekran uygulamasından daha birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Söz konusu uygulama ise Android ve Iphone sürümlerine göre indirilebiliyor. Öte yandan SMS ile de oy kullanmak mümkün.

    Survivor 2021 yarışmacıları arasından eleme adayı olanlar için SMS kullanmak adına; yarışmacının adını yazıp 1890'a göndererek oy kullanabilirsiniz.Adada kalmasını istediğiniz Survivor yarışmacısı için gönderilen SMS ücretleri de araştırılıyor. SMS ücreti 2.9 TL olarak biliniyor.

    GALATAPORT NEREDE, NASIL GİDİLİR?

    Survivor finalinin bu sene yapılacağı yer olan Galataport, İstanbul Karaköy'de bulunuyor. Yapım aşaması geçtiğimiz yıl tamamlanan Galataport, bu yıl Survivor'un finaline ev sahipliği yapıyor.

    Canlı yayında izleyicinin dikkatini çeken Galataport, Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde konumlanıyor. Galataport'ta kara ve deniz yoluyla ulaşım sağlanabilmektedir.

        2021 SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

        Survivor final dörtlüsüne İsmail, Poyraz, Aleyna ve Ayşe kalmıştı. Yarı finalde Aleyna ve Ayşe elendi. Survivor 2021'in yarı finali 24 Haziran Perşembe günü, finali 25 Haziran Cuma günü yapılacak. Survivor finali ve yarı finali İstanbul'da gerçekleşecek. Cuma akşamı en fazla oya sahip olan yarışmacı "Survivor 2021 şampiyonu' unvanını alarak kupayı kaldıracak.
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