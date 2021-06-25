Survivor SMS nasıl atılır? TV8 Survivor oy gönderme nereden yapılıyor? Şampiyon nasıl belirleniyor?

Survivor 2021 yarışmacıları arasından eleme adayı olanlar için SMS kullanmak adına; yarışmacının adını yazıp 1890'a göndererek oy kullanabilirsiniz.Adada kalmasını istediğiniz Survivor yarışmacısı için gönderilen SMS ücretleri de araştırılıyor. SMS ücreti 2.9 TL olarak biliniyor.

GALATAPORT NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Survivor finalinin bu sene yapılacağı yer olan Galataport, İstanbul Karaköy'de bulunuyor. Yapım aşaması geçtiğimiz yıl tamamlanan Galataport, bu yıl Survivor'un finaline ev sahipliği yapıyor.



Canlı yayında izleyicinin dikkatini çeken Galataport, Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde konumlanıyor. Galataport'ta kara ve deniz yoluyla ulaşım sağlanabilmektedir.



