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    • Magazin
    • 25.06.2021 17:29
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    • 25.06.2021 17:29
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    Düşük yapıp plaja koşan Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo'dan ayrıldı mı? Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi neden ayrıldı?

    Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İtalyan DJ Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı, sevgilisinden aldığı evlilik teklifini kabul etmişti. Sonrasında da hamile olduğunu açıklayan, açıklamasından kısa bir süre sonra düşük yaptığını açıkladı. Dün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, bugün arkadaşlarıyla İbiza tatiline çıktı. Arkadaşlarıyla plajda görüntülenen Subaşı'nın tektaşının da parmağında olmaması, ayrılık iddialarını gündeme getirdi.Haliyle " Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ayrıldı mı? Neden ayrıldı? " soruları merak konusu oldu.

    Düşük yapıp plaja koşan Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo'dan ayrıldı mı?

    Düşük yapıp plaja koşan Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo'dan ayrıldı mı? Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi neden ayrıldı? Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile düğünlerinin ertelendiğini duyurmuş, kısa bir süre sonra da üzücü haberi vererek bebeğini kaybettiğini söylemişti. Üzücü haberi duyuran Şeyma Subaşı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Nişan yüzüğünü çıkaran Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığı konuşuluyor.

    Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İtalyan DJ Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı, sevgilisinden aldığı evlilik teklifini kabul etmişti. Evlilik teklifi sonrası Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İddiaları ilk başta reddeden, daha sonra itirafta bulunarak bebek beklediğini açıklayan Subaşı, önceki gün acı haberi duyurdu.

    "STRES BEBEĞİMİ KAYBETMEME NEDEN OLDU"

    Subaşı yaptığı bu açıklamalardan kısa bir süre sonra Instagramdan yeni bir paylaşım yaptı ve acı haber kamuoyuna duyudu. Subaşı açıklamasında, "Bir önceki paylaşımımda yüksek stres sebebiyle düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu." dedi.

        Bebek sevinci kısa süren ünlü isim, soluğu bugün de arkadaşlarıyla İbiza'daki plajda aldı. Subaşı'nın yanında, bir süreden bu yana aşk yaşadığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin olmaması gözlerden kaçmadı. Kumsala arkadaşlarıyla birlikte giden Subaşı, yürürken de elindeki cep telefonuyla ilgilendi.

        Subaşı'nın yüzündeki ciddi ifade de dikkat çekti. Bikinisinin üzerine bir tunik giyen Subaşı, güneşten korunmak için de şapka tercih etti.

        YANINDA SEVGİLİSİ YOK!

        İbiza'da arkadaşlarıyla tatil yapan Subaşı'nın yanında evlenme teklifi aldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

            TEKTAŞINI DA TAKMAMASI AYRILIK İDDİALARINI KUVVETLENDİRDİ!

            Subaşı'nın, yanında Mısırlı milyarder sevgilisinin olmaması ve parmağına tektaşını takmaması ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.

            EVLİLİK KARARINDAN VAZGEÇTİ

            Ayrıca Şeyma Subaşı, önceki gün Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte, evlilik kararından vazgeçtiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

            Sosyal medya hesabından açıklama yapan Subaşı, 'Hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik' mesajıyla hem hamile olduğunu duyurdu hem de yakın zamanda evlenmeyeceklerini açıkladı.
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            Haberler Magazin Düşük yapıp plaja koşan Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo'dan ayrıldı mı? Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi neden ayrıldı?