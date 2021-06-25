Düşük yapıp plaja koşan Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo'dan ayrıldı mı? Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi neden ayrıldı? Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile düğünlerinin ertelendiğini duyurmuş, kısa bir süre sonra da üzücü haberi vererek bebeğini kaybettiğini söylemişti. Üzücü haberi duyuran Şeyma Subaşı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Nişan yüzüğünü çıkaran Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığı konuşuluyor.
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İtalyan DJ Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı, sevgilisinden aldığı evlilik teklifini kabul etmişti. Evlilik teklifi sonrası Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İddiaları ilk başta reddeden, daha sonra itirafta bulunarak bebek beklediğini açıklayan Subaşı, önceki gün acı haberi duyurdu.
"STRES BEBEĞİMİ KAYBETMEME NEDEN OLDU"
Subaşı yaptığı bu açıklamalardan kısa bir süre sonra Instagramdan yeni bir paylaşım yaptı ve acı haber kamuoyuna duyudu. Subaşı açıklamasında, "Bir önceki paylaşımımda yüksek stres sebebiyle düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu." dedi.