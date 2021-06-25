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    • Magazin
    • 25.06.2021 19:30
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    • 25.06.2021 19:30
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    Bozkır Arslanı Celaleddin CANLI izle! Bozkır Arslanı Celaleddin son bölüm izle! Cengiz Han’ın oyunu bozulacak mı?

    Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Bozkır Arslanı Celaleddin CANLI izle! Bozkır Arslanı Celaleddin son bölüm izle sorgulamaları yapılıyor. ATV’de Cuma akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizi konusu ve oyuncularıyla izleyicilerden ilgi görmeyi başardı. Yeni bölümdeki heyecanlı sahneler yine izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin 6. yeni bölümde Cengiz Han’ın oyunu bozulacak mı? İşte yaşanacaklar ve canlı yayın izleme linki haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Bozkır Arslanı Celaleddin CANLI izle!

    Bozkır Arslanı Celaleddin CANLI izle! Bozkır Arslanı Celaleddin son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV'de başladığı günden bu yana çok sevilen, Cuma akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümünde Kutlu Bike'nin itirafından sonra neler yaşanacağı, dengelerin ne yönde değişeceği merak konusu oldu. Cengin Han'ın oyununun bozulup bozulmayacağı da bu akşam belli olacak. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm izleme linki…

    BOZKIR ASLANI CELALEDDİN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN CANLI İZEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    ''Zulüm neredeyse sefer orayadır.''

    Şehzade Celaleddin, düğün gecesine Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın casusu olduğunu itiraf etmesi ile büyük bir şok yaşar. Kaderini Celaleddin'in ellerine teslim eden Kutlu Bike, büyük pişmanlık yaşarken, Celaleddin ise Cengiz Han'ın oyununu bozmak üzere harekete geçer.

    Celaleddin ve Kutlu Bike'nin düğününe düzenlediği hain saldırı boşa çıkan ve ifşa olan Behram yakalanarak sorguya alınır. Celaleddin'in kendisinden izinsiz saraydan ayrılarak Cengiz Han'a karşı hamle yapması Sultan Aleaddin'i sinirlendirir. Cengiz Han'ın planıyla adım adım başkenti sararken; Haşhaşiler açığa çıkmanın verdiği çaresizlikle yeni bir oyun kurar.

        BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Mihricihan'ın planıyla zehirli bir yılanın hedefine konan Kutlu Bike'ye yapılan saldırı Celaleddin'i çileden çıkarır. Celaleddin, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike ile evlenmekte kararlı olduğunu açıklar. Bu haber Behram tarafından sevinçle karşılanır. Haşhaşiler, Kutlu Bike vasıtasıyla Celaleddin'i ortadan kaldırmak ve Cengiz Han'ın saldırısı öncesinde ülkeyi iyice zayıflatmak için şeytani bir plan kurar. Sultan Aleaddin, Moğol tehlikesine karşı ülkesini korumak için yeni bir ittifak ararken, Türkan Hatun saraydaki nüfuzunu artırmak üzere hamleler yapar.
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