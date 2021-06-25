Survivor Poyraz kimdir? Survivor 2021 finalisti olan Yiğit Poyraz'ın mesleği ne, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılıyor. TV8'in fenomen yarışmasında aylardır mücadele veren ve en iyi performansı sergileyerek en çok SMS oyunu kazanan iki isim final koltuğunu paylaşıyor. Survivor Yiğit Poyraz hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.
SURVİVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR?
Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti.
2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü.
8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.
SURVİVOR SMS NASIL ATILIR?
TV8'in Yan Ekran uygulamaı üzerinden kırmızı ve mavi takım yarışmacılarına oy verilebiliyor. Bunun yanında Yan Ekran uygulamasından daha birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Söz konusu uygulama ise Android ve Iphone sürümlerine göre indirilebiliyor. Öte yandan SMS ile de oy kullanmak mümkün.