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    • Magazin
    • 25.06.2021 20:27
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    • 25.06.2021 20:27
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    Survivor Poyraz kimdir? Survivor 2021 finalisti olan Yiğit Poyraz’ın mesleği ne, evli mi?

    Bugün TV8’in fenomen yarışması aylardır sürdürdüğü yolunda sona geldi ve Survivor Poyraz kimdir? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Final koltuğunda İsmail Balaban ile Yiğit Poyraz oturuyor, izleyiciler yarışmacılar hayatlarına dair bilgiler merak ediliyor. Peki Survivor 2021 finalisti olan Yiğit Poyraz’ın mesleği ne, evli mi? İşte merak konusu olan tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Survivor Poyraz kimdir?

    Survivor Poyraz kimdir? Survivor 2021 finalisti olan Yiğit Poyraz'ın mesleği ne, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılıyor. TV8'in fenomen yarışmasında aylardır mücadele veren ve en iyi performansı sergileyerek en çok SMS oyunu kazanan iki isim final koltuğunu paylaşıyor. Survivor Yiğit Poyraz hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    SURVİVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

    Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti.

    2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü.

    8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

    SURVİVOR SMS NASIL ATILIR?

    TV8'in Yan Ekran uygulamaı üzerinden kırmızı ve mavi takım yarışmacılarına oy verilebiliyor. Bunun yanında Yan Ekran uygulamasından daha birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Söz konusu uygulama ise Android ve Iphone sürümlerine göre indirilebiliyor. Öte yandan SMS ile de oy kullanmak mümkün.

        Survivor 2021 yarışmacıları arasından eleme adayı olanlar için SMS kullanmak adına; yarışmacının adını yazıp 1890'a göndererek oy kullanabilirsiniz.Adada kalmasını istediğiniz Survivor yarışmacısı için gönderilen SMS ücretleri de araştırılıyor. SMS ücreti 2.9 TL olarak biliniyor.

        GALATAPORT NEREDE, NASIL GİDİLİR?

        Survivor finalinin bu sene yapılacağı yer olan Galataport, İstanbul Karaköy'de bulunuyor. Yapım aşaması geçtiğimiz yıl tamamlanan Galataport, bu yıl Survivor'un finaline ev sahipliği yapıyor.

        Canlı yayında izleyicinin dikkatini çeken Galataport, Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde konumlanıyor. Galataport'ta kara ve deniz yoluyla ulaşım sağlanabilmektedir.
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