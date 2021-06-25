Survivor büyük ödül ne? Survivor 2021 şampiyonu ödül olarak kaç TL para kazanacak? Büyük final…

Survivor büyük ödül ne? Survivor 2021 şampiyonu ödül olarak kaç TL para kazanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8'in fenomen yarışmasında heyecan dolu bir final yayınlanıyor ve Galataport'tan canlı yayın olarak veriliyor. İzleyiciler heyecanla kimin şampiyon olacağını merak ediyor. Peki Survivor şampiyonunun birincilik ödülü ne olacak?
SURVİVOR 2021 ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE?
TV8'in sevilen ve izleyeni ekrana kitleyen yarışma programı Survivor'da final anı geldi. Finale kalan İsmail ve Poyraz arasından şampiyon çıkacak yarışmacı cuma akşamı netlik kazanacak. Yarışmanın birincisinin kazanacağı ödül merak konusu. Geçtiğimiz sezonda, şampiyon yarışmacı 500 bin TL kazanmıştı. Bu yıl ise ödülün bir miktar daha fazla olacağı tahmin ediliyor.
SURVİVOR SMS NASIL ATILIR?
TV8'in Yan Ekran uygulamaı üzerinden kırmızı ve mavi takım yarışmacılarına oy verilebiliyor. Bunun yanında Yan Ekran uygulamasından daha birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Söz konusu uygulama ise Android ve Iphone sürümlerine göre indirilebiliyor. Öte yandan SMS ile de oy kullanmak mümkün.
Survivor 2021 yarışmacıları arasından eleme adayı olanlar için SMS kullanmak adına; yarışmacının adını yazıp 1890'a göndererek oy kullanabilirsiniz.Adada kalmasını istediğiniz Survivor yarışmacısı için gönderilen SMS ücretleri de araştırılıyor. SMS ücreti 2.9 TL olarak biliniyor.