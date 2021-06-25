Survivor İsmail Balaban kimdir? Survivor 2021 finalisti olan İsmail Balaban'ın mesleği ne, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Zorlu parkur mücadelesini başarıyla geçen aldığı SMS oyları ile final koltuğuna oturmaya hak kazanan yarışmacının hayatı hakkındaki bilgiler merak ediliyor. İşte Survivor İsmail Balaban ile ilgili detaylar...