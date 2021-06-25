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    • Magazin
    • 25.06.2021 23:36
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    • 25.06.2021 23:36
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    Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail mi yoksa Yiğit Poyraz mı oldu? En yüksek SMS alan isim…

    Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Survivor şampiyonu kim oldu? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. TV8’de yayınlandığı her yıl büyük ilgiyle izlenen yarışma yine Dominik Cumhuriyet’inde gerçekleşti ve 6 ay süren zorlu ada parkuru, açlık, ıssız ada gibi mücadelelerin sonunda final koltuğuna oturan iki isim İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz oldu. Galataport’ta canlı yayın ile gerçekleşen Survivor 2021 finali için nefesler tutuldu ve kimin şampiyonluğu göğüsleyeceği merak konusuydu. Peki Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban mı yoksa Yiğit Poyraz mı oldu? En yüksek SMS alan isim hangisiydi?

    takvim.com.tr
    Survivor şampiyonu kim oldu?

    Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban mı yoksa Yiğit Poyraz mı oldu? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yarı finalde elenen Ayşe ve Aleyna sonrasında finale İsmail ve Poyraz kaldı, ikisinden hangisinin şampiyon olacağı merak edildi. En yüksek SMS oyunu alan yarışmacı şampiyonluk koltuğuna oturacak. Peki Acun Ilıcalı Survivor 2021 şampiyonunu açıkladı mı?

    SURVİVOR 2021 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

    Henüz belli olmadı, en çok SMS alan yarışmacı şampiyonluğu kapacak. Acun Ilıcalı oylama kapandıktan sonra sonucu açıklayacak.

    SURVİVOR SMS NASIL ATILIR?

    TV8'in Yan Ekran uygulamaı üzerinden kırmızı ve mavi takım yarışmacılarına oy verilebiliyor. Bunun yanında Yan Ekran uygulamasından daha birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Söz konusu uygulama ise Android ve Iphone sürümlerine göre indirilebiliyor. Öte yandan SMS ile de oy kullanmak mümkün.

    Survivor 2021 yarışmacıları arasından eleme adayı olanlar için SMS kullanmak adına; yarışmacının adını yazıp 1890'a göndererek oy kullanabilirsiniz.Adada kalmasını istediğiniz Survivor yarışmacısı için gönderilen SMS ücretleri de araştırılıyor. SMS ücreti 2.9 TL olarak biliniyor.

        SURVİVOR POYRAZ KİMDİR?

        Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti.

        2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü.

        8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

        İSMAİL BALABAN KİMDİR?

        Balaban, 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanmıştır. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edilmiştir. Antalya'nın, Cengiz Elbeye'nin ardından son yıllarda çıkardığı Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz gibi önde gelen başpehlivanları arasında yer alan İsmail Balaban, imkansızlıklara rağmen pes etmeyerek er meydanının yıldızları arasına adını yazdırdı.

        "Sarı Fırtına" lakaplı İsmail Balaban, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nda da minderde esti. Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Batıpark Spor Salonu'nda düzenlenen, 42 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı şampiyonada başpehlivan Balaban, +90 kiloda rakibi Ömer Yavuz'u yenerek zirvedeki yerini aldı.
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