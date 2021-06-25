Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail mi yoksa Yiğit Poyraz mı oldu? En yüksek SMS alan isim…

Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban mı yoksa Yiğit Poyraz mı oldu? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yarı finalde elenen Ayşe ve Aleyna sonrasında finale İsmail ve Poyraz kaldı, ikisinden hangisinin şampiyon olacağı merak edildi. En yüksek SMS oyunu alan yarışmacı şampiyonluk koltuğuna oturacak. Peki Acun Ilıcalı Survivor 2021 şampiyonunu açıkladı mı?
SURVİVOR 2021 ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Henüz belli olmadı, en çok SMS alan yarışmacı şampiyonluğu kapacak. Acun Ilıcalı oylama kapandıktan sonra sonucu açıklayacak.
SURVİVOR SMS NASIL ATILIR?
TV8'in Yan Ekran uygulamaı üzerinden kırmızı ve mavi takım yarışmacılarına oy verilebiliyor. Bunun yanında Yan Ekran uygulamasından daha birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Söz konusu uygulama ise Android ve Iphone sürümlerine göre indirilebiliyor. Öte yandan SMS ile de oy kullanmak mümkün.
Survivor 2021 yarışmacıları arasından eleme adayı olanlar için SMS kullanmak adına; yarışmacının adını yazıp 1890'a göndererek oy kullanabilirsiniz.Adada kalmasını istediğiniz Survivor yarışmacısı için gönderilen SMS ücretleri de araştırılıyor. SMS ücreti 2.9 TL olarak biliniyor.