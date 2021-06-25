Kerem Kamışlı kimdir, kaç yaşında? Şevval Şahin sevgilisi Kerem Kamışlı kavga mı etti?

Kerem Kamışlı kimdir, kaç yaşında? Magazin dünyasında sık sık ilişkileriyle gündeme gelen Şevval Şahin sevgilisi Kerem Kamışlı kimdir? ıskançlık krizi yaşayan Marcus Aral, Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı ile kavga etti! Şevval Şahin, iş insanı Kerem Kamışlı ile Boğaz'daki bir mekanda yemek için buluştu. Eski sevgilisinin gören Yiğit Marcus Aral olay çıkardı. Aral ve Kamışlı birbirine girdi. Kavga büyüyünce Yiğit Marcus Aral, Kerem Kamışlı'yı denize attı.
KEREM KAMIŞLI KİMDİR?
Emine Sabancı Kamışlı ve Erhan Kamışlı'nın oğlu olan Kerem Kamışlı, Boston Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Kerem Kamışlı, babası Erhan Kamışlı gibi Esas Holding'te yönetim kurulu üyeliği yapıyor.
Annesi Emine Sabancı Kamışlı ise Esas Holding'te yönetim kurulu başkan yardımcısı. Kerem Kamışlı ayrıca Ali Sabancı'nın da yeğeni oluyor.
NE OLDU?
Geçtiğimiz günlerde, Sakıp Sabancı'nın yeğeni Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile görüntülenmesinin ardından erkek arkadaşı Marcus Aral ile ayrılan Şevval Şahin, Kamışlı ile lüks bir mekanda yemek yediği sırada eski erkek arkadaşının gelmesi nedeniyle zor anlar yaşadı.