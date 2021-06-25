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    • Magazin
    • 25.06.2021 10:03
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    • 25.06.2021 10:03
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    Kerem Kamışlı kimdir, kaç yaşında? Şevval Şahin sevgilisi Kerem Kamışlı kavga mı etti?

    Kerem Kamışlı kimdir, kaç yaşında? Şevval Şahin'in sosyetik iş adamı sevgilisi Kerem Kamışlı gündem oldu. Yeni aşkıyla yemek yiyen Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın Kerem Kamışlı ile kavga ettiği iddia edildi. Peki; Kerem Kamışlı kimdir, kaç yaşında?

    takvim.com.tr
    Kerem Kamışlı kimdir, kaç yaşında? Şevval Şahin sevgilisi Kerem Kamışlı kavga mı etti?

    Kerem Kamışlı kimdir, kaç yaşında? Magazin dünyasında sık sık ilişkileriyle gündeme gelen Şevval Şahin sevgilisi Kerem Kamışlı kimdir? ıskançlık krizi yaşayan Marcus Aral, Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı ile kavga etti! Şevval Şahin, iş insanı Kerem Kamışlı ile Boğaz'daki bir mekanda yemek için buluştu. Eski sevgilisinin gören Yiğit Marcus Aral olay çıkardı. Aral ve Kamışlı birbirine girdi. Kavga büyüyünce Yiğit Marcus Aral, Kerem Kamışlı'yı denize attı.

    KEREM KAMIŞLI KİMDİR?

    Emine Sabancı Kamışlı ve Erhan Kamışlı'nın oğlu olan Kerem Kamışlı, Boston Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Kerem Kamışlı, babası Erhan Kamışlı gibi Esas Holding'te yönetim kurulu üyeliği yapıyor.

    Annesi Emine Sabancı Kamışlı ise Esas Holding'te yönetim kurulu başkan yardımcısı. Kerem Kamışlı ayrıca Ali Sabancı'nın da yeğeni oluyor.

    NE OLDU?

    Geçtiğimiz günlerde, Sakıp Sabancı'nın yeğeni Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile görüntülenmesinin ardından erkek arkadaşı Marcus Aral ile ayrılan Şevval Şahin, Kamışlı ile lüks bir mekanda yemek yediği sırada eski erkek arkadaşının gelmesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Hızlı ve sinirli şekilde mekana giren Marcus Aral, gözlerini hemen eski sevgilisiyle Kerem Kamışlı'nın olduğu masaya çevirdi. Koşar adımlarla masaya giden Aral, Şahin'in yanındaki Kamışlı'yı tuttuğu gibi denize attı. Hemen mekandaki garsonlar ve diğer müşterilerin yardımıyla denizden çıkarılan Kerem Kamışlı'nın neye uğradığını şaşırdığı görüldü.

        Marcus Aral'ın Kerem Kamışlı'yı denize attıktan sonra kameralara yansıyan anlarda, imalı bir şekilde "Ne oldu, denize mi düştün" diye sorduğu duyuluyor. Şevval Sahin'in de eski sevgilisi Marcus'un daha fazla zarar vermemesi için Sabancı'nın önünde durduğu görülüyor.
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        Haberler Magazin Kerem Kamışlı kimdir, kaç yaşında? Şevval Şahin sevgilisi Kerem Kamışlı kavga mı etti?