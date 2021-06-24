Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 25.06.2021 02:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.06.2021 02:00
    ABONE OL

    Galataport nerede, nasıl gidilir? Survivor 2021 finalinin yapılacağı Galataport İstanbul’un hangi ilçesinde yer alıyor?

    Survivor izleyicileri tarafından Galataport nerede, nasıl gidilir? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da TV8’in fenomen yarışması Survivor’un finali Galataport’ta gerçekleşecek. Yarı finalin de burada yapılmasının ardından izleyiciler merakla nerede olduğunu sorgular oldu. İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz’ın finale kaldığı yarışmada heyecan dorukta. Peki Survivor 2021 finalinin yapılacağı Galataport İstanbul’un hangi ilçesinde yer alıyor? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Galataport nerede, nasıl gidilir?

    Galataport nerede, nasıl gidilir? Survivor 2021 finalinin yapılacağı Galataport İstanbul'un hangi ilçesinde yer alıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Fenomen yarışma Survivor 2021'de sona gelindi ve İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz'ın kaldığı final için heyecan dolu geri sayım başladı. Yarı finalde olduğu gibi canlı yayın olarak final de Galataport'ta yapılacak. Peki İstanbul'un neresinde yer alıyor?

    GALATAPORT NEREDE, NASIL GİDİLİR?

    Survivor finalinin bu sene yapılacağı yer olan Galataport, İstanbul Karaköy'de bulunuyor. Yapım aşaması geçtiğimiz yıl tamamlanan Galataport, bu yıl Survivor'un finaline ev sahipliği yapıyor.

    Canlı yayında izleyicinin dikkatini çeken Galataport, Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde konumlanıyor. Galataport'ta kara ve deniz yoluyla ulaşım sağlanabilmektedir.

    SURVİVOR FİNALİSTLERİ KİMLER?

    İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz finalist oldu, en yüksek SMS oyunu alan şampiyon olacak.

    2021 SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

    Survivor final dörtlüsüne İsmail, Poyraz, Aleyna ve Ayşe kalmıştı. Yarı finalde Aleyna ve Ayşe elendi. Survivor 2021'in yarı finali 24 Haziran Perşembe günü, finali 25 Haziran Cuma günü yapılacak. Survivor finali ve yarı finali İstanbul'da gerçekleşecek. Cuma akşamı en fazla oya sahip olan yarışmacı "Survivor 2021 şampiyonu' unvanını alarak kupayı kaldıracak.

        Acun Ilıcalı: "Yarın yine finalle ilgili bir oyun oynayacaksınız. İsmail artık oyun oynamayacak, direkt olarak İstanbul'daki koltuğuna oturacak ve performans oyununun karşılığını alacak. Kalan üç yarışmacı yarın oyuna çıkacak. Beşer canla oyun oynayacaksınız, birbirinizle oyun oynamaya başlayacaksınız. Beşe kalan ilk yarışmacı finale kalacak. Daha sonra on olan kazanır şeklinde bir mücadeleye çıkacaksınız...

        Yani yarı final koltuğuna birinci oturacak ilk isim İsmail, ikinci oturacak ismi bu üçlü oyun belirleyecek. Üçüncü ve dördüncü oturacak isimler yarın akşam oylamaya çıkmış olacak ve sonucunu İstanbul'da açıklayacağız. Böylece canlı yayında yapacağımız İstanbul'daki yarı finalin hemen başında bir veda olacak, sonunda da bir veda olacak ve iki yarışmacımız büyük finale çıkacak."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
        Haberler Magazin Galataport nerede, nasıl gidilir? Survivor 2021 finalinin yapılacağı Galataport İstanbul’un hangi ilçesinde yer alıyor?