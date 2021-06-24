Galataport nerede, nasıl gidilir? Survivor 2021 finalinin yapılacağı Galataport İstanbul'un hangi ilçesinde yer alıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Fenomen yarışma Survivor 2021'de sona gelindi ve İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz'ın kaldığı final için heyecan dolu geri sayım başladı. Yarı finalde olduğu gibi canlı yayın olarak final de Galataport'ta yapılacak. Peki İstanbul'un neresinde yer alıyor?
GALATAPORT NEREDE, NASIL GİDİLİR?
Survivor finalinin bu sene yapılacağı yer olan Galataport, İstanbul Karaköy'de bulunuyor. Yapım aşaması geçtiğimiz yıl tamamlanan Galataport, bu yıl Survivor'un finaline ev sahipliği yapıyor.
Canlı yayında izleyicinin dikkatini çeken Galataport, Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde konumlanıyor. Galataport'ta kara ve deniz yoluyla ulaşım sağlanabilmektedir.
SURVİVOR FİNALİSTLERİ KİMLER?
İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz finalist oldu, en yüksek SMS oyunu alan şampiyon olacak.
2021 SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor final dörtlüsüne İsmail, Poyraz, Aleyna ve Ayşe kalmıştı. Yarı finalde Aleyna ve Ayşe elendi. Survivor 2021'in yarı finali 24 Haziran Perşembe günü, finali 25 Haziran Cuma günü yapılacak. Survivor finali ve yarı finali İstanbul'da gerçekleşecek. Cuma akşamı en fazla oya sahip olan yarışmacı "Survivor 2021 şampiyonu' unvanını alarak kupayı kaldıracak.