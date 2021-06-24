Başkası gidecek sanıldı ama asıl ters köşe ondan! Resti çekti çok fena çuvallayacak! Arka Sokaklar'ın yıldızı on beş yıl sonra başka projede boy gösterecek. Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar 2006 yılından bu yana ekranlardaki macerasını sürdürüyor. Şüphesiz ki dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan oyuncuları oldukça fazla. Bu isimlerin başında da Özgür Ozan geliyor. Hüsnü Çoban karakteriyle izleyicilerin en sevdiği isimlerden birisi olan Özgür Ozan'ın yeni bir projede rol alıp almayacağı merak ediliyordu. Kulislerde konuşulan son iddialara göre Özgür Ozan'ın Aşk Taktikleri'nin kadrosuna katıldığı belirtiliyor.

YENİ PROJESİ NE?

Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümünden bu yana dizide yer alan pek çok isim bulunuyor. Bu isimlerden birisi de Özgür Ozan.